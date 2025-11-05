Liverpoolské nasadenie proti Realu Madrid slávilo úspech. Mac Allister: Zaslúžene sme vyhrali - VIDEO

Hlavička argentínskeho stredopoliara Alexisa Mac Allistera z druhého polčasu vyniesla futbalistom anglického klubu FC Liverpool cenné víťazstvo nad španielskym Realom Madrid v utorňajšom stretnutí hlavnej časti Ligy majstrov 2025/2026. „The Reds“ triumfovali na Anfielde 1:0 a bodovo sa dotiahli práve na utorňajšieho súpera, pričom oba tímy majú po štyroch zápasoch na konte deväť bodov.
Brankár Realu Thibaut Courtois predviedol na liverpoolskom trávniku vynikajúci výkon a znepríjemnil život úradujúcemu anglickému šampiónovi, ktorý mohol doplatiť na neefektivitu v zakončení pri čistej šancu Juda Bellinghama v závere prvého polčasu.
„Je to fantastický brankár. Všetci to vieme,“ povedal Mac Allister pre Amazon Prime. „Dnes sme však boli lepší a zaslúžene sme vyhrali.“
Argentínčan prekonal Courtoisa po hodine hry hlavičkou po centri Dominika Szoboszlaia z priameho kopu. V zápase sa objavil aj bývalý hráč Liverpoolu Trent Alexander-Arnold, ktorý sa vrátil do svojho rodného mesta, ale fanúšikovia LFC ho privítali piskotom a „bučali“ naňho pri každom dotyku s loptou. Liverpoolskí priaznivci mu stále nedokážu zabudnúť letný prestup do Madridu.
Tréner Liverpoolu Arne Slot dúfa, že výsledok bude znamenať obrat pre jeho mužstvo, ktoré pred zápasom s Realom prehralo šesť z ostatných ôsmich duelov. Jeho zverenci predviedli proti Madridčanom veľké nasadenie, vďaka čomu dokázali držať krok s rekordným 15-násobným európskym klubovým šampiónom. Pre Real Madrid to bola prvá prehra v akejkoľvek súťaži od septembrovej prehry 2:5 s Atléticom Madrid.
„Je to tvrdý úder, pretože sme mali sériu dobrých zápasov, ale dôležité je ísť ďalej,“ povedal Federico Valverde pre Movistar. Podľa trénera Xabiho Alonsa ponúkol duel vyrovnaný priebeh. „Bol to náročný zápas, naozaj rýchly. Hrali sme dobre, ale v útočnej tretine sme neboli dosť nebezpeční,“ povedal Alonso.