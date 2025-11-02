Real Madrid má Mbappého, ktorý strieľa góly. Užívame si, že je s nami v tíme, vraví Valverde - VIDEO

Jedenáste kolo La ligy prinieslo aj víťazstvo Realu Madrid nad Valenciou 4:0 (3:0).
FUTBAL: Real Madrid - FC Valencia
Kylian Mbappé (vpravo) a Jude Bellingham sa postarali o tri zo štyroch gólov Realu Madrid v zápase proti FC Valencia. Foto: SITA/AP
Real Madrid má aktuálne majstrovskú fazónu. A v jeho tíme to platí najmä o útočníkovi Kylianovi Mbappém.

V 11. kole La Ligy Real Madrid doma „rozstrieľal“ Valenciu 4:0 (3:0) a polovicu gólov dosiahol Mbappé.

Dvakrát Mbappé

Čerstvý držiteľ Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca európskych klubových súťaží z minulej sezóny v 19. min otvoril skóre z pokutového kopu a po polhodine hry pridal aj druhý gól „Los Blancos“.

Francúzska gólová mašina Mbappé je na méte 13 gólov, druhý najlepší strelec La Ligy Argentínčan Julian Álvarez z Atlética Madrid skóroval sedemkrát.

Na konci prvého polčasu pridal tretí gól Realu Madrid spoza šestnástky Jude Bellingham a v 82. min pečatil na 4:0 Álvaro Carreras. Gól tohto mladého španielskeho obrancu bol z kategórie výstavných, keďže namieril z veľkého uhla z hranice šestnástky do vzdialenejšieho rohu hosťujúcej bránky.

Náskok Realu pred FC Barcelona na čele La Ligy narástol na 8 bodov, ale Katalánci majú k dobru nedeľňajší domáci duel proti Elche. Pred Barcelonu sa v tabuľke o jeden bod dostal Villarreal, ktorý si rovnako 4:0 doma poradil s Vallecanom.

Mbappé je najlepší

„Mali sme úžasný prvý polčas a za stavu 3:0 je normálne, že si trochu odfúknete. Mbappé ponúka asi to najlepšie, čo v ňom je a skóruje prakticky v každom zápase. Čoho sa chytí, to vychádza. Veľmi si to užívame, že s ním môžeme hrať v jednom tíme,“ vyhlásil kapitán Realu Madrid Federico Valverde pre klubovú televíziu.

„Občas sa stane, že aj ja strelím gól. Nijako som sa za tým nenáhlil, moja robota je dobre brániť. Celkovo ako mužstvo sme veľmi dobrí v tom, že po strate lopty ihneď vyvinieme tlak na súpera a získame ju naspäť,“ povedal Carreras.

Rozpadli sa po penalte

Zatiaľ čo Real Madrid pozvoľna zvyšuje náskok na čele tabuľke, Valencia sa po šiestom zápase bez víťazstva ocitla na 18. priečke, čiže na zostupovej pozícii.

„Začali sme solídne, ale po pokutovom kope sme sa začali rozpadať v obrane aj útoku. V druhom polčase sme to chceli už len dôstojne dohrať kvôli asi 600 fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do Madridu,“ uviedol tréner Valencie Carlos Corberán podľa webu denníka Marca.

