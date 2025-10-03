Real Madrid chce po prehre s Atléticom späť naskočiť na víťaznú vlnu

Španielsky futbalový klub Real Madrid sa v sobotu predstaví v la Lige doma proti Villarrealu s cieľom napraviť si reputáciu po drvivej prehre 2:5 v mestskom derby s Atléticom.
Tréner Xabi Alonso priznal, že jeho tím si zaslúžil prehru, no niektorí hráči sa stále vyrovnávajú s následkami zápasu. Útočník Kylian Mbappé vyhlásil, že Real „nemôže zabudnúť“ na to, čo sa stalo, a musí pokračovať v tvrdej práci, aby sa vyhol ďalším sklamaniam.
Stredopoliar Federico Valverde viackrát spomenul nedostatok „nastavenia“ a priznal, že je mu ľúto svojich výkonov. „Môžu o mne hovoriť čokoľvek, ale nikdy som neodmietol hrať,“ napísal na sociálnych sieťach.
Hlavný kouč vynechal Valverdeho zo zostavy na zápas Ligy majstrov na pôde kazašského Kajratu Almaty a namiesto neho na pravý kraj obrany nasadil Raula Asencia, čo španielske médiá interpretovali ako trest za Valverdeho vyjadrenia.
Jude Bellingham, ktorý proti Atléticu nastúpil premiérovo v tejto sezóne v základnej zostave, zatiaľ hľadá formu a proti Kajratu bol len náhradník. Vinícius Júnior sa tiež zdá byť frustrovaný po tom, čo ho Alonso stiahol zo zápasu s Kajratom bez streleného gólu.
„Biely balet“ je druhý v hodnotení La Ligy o bod za vedúcim FC Barcelonou a o dva body pred Villarrealom. „Žltá ponorka“ bude ďalšou výzvou pre tím Xabiho Alonsa, ktorého priaznivci po prehre 0:4 s PSG na MS klubov a neúspechu s Atléticom v La Lige majú obavy, že ich miláčikovia nezvládajú súboje proti náročným súperom.
V minulej sezóne Real Madrid, ešte pod vedením Carla Ancelottiho, vypadol v osemfinále LM s londýnskym Arsenalom. FC Barcelona, ktorý vedie ligu, v nedeľu privíta FC Sevillu a bude sa snažiť udržať si náskok na čele tabuľky.