Real Madrid chce po prehre s Atléticom späť naskočiť na víťaznú vlnu

Tréner Xabi Alonso priznal, že jeho tím si zaslúžil ligovú prehru. Federico Valverde sa ospravedlnil za kritiku, Jude Bellingham zatiaľ hľadá formu.
Xabi Alonso vstúpi so svojimi zverencami z Realu Madrid do novej sezóny 2025/2026 duelom proti Osasune Pamplona, hrať sa bude 19. augusta. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový klub Real Madrid sa v sobotu predstaví v la Lige doma proti Villarrealu s cieľom napraviť si reputáciu po drvivej prehre 2:5 v mestskom derby s Atléticom.

Tréner Xabi Alonso priznal, že jeho tím si zaslúžil prehru, no niektorí hráči sa stále vyrovnávajú s následkami zápasu. Útočník Kylian Mbappé vyhlásil, že Real „nemôže zabudnúť“ na to, čo sa stalo, a musí pokračovať v tvrdej práci, aby sa vyhol ďalším sklamaniam.

Stredopoliar Federico Valverde viackrát spomenul nedostatok „nastavenia“ a priznal, že je mu ľúto svojich výkonov. „Môžu o mne hovoriť čokoľvek, ale nikdy som neodmietol hrať,“ napísal na sociálnych sieťach.

Hlavný kouč vynechal Valverdeho zo zostavy na zápas Ligy majstrov na pôde kazašského Kajratu Almaty a namiesto neho na pravý kraj obrany nasadil Raula Asencia, čo španielske médiá interpretovali ako trest za Valverdeho vyjadrenia.

Jude Bellingham, ktorý proti Atléticu nastúpil premiérovo v tejto sezóne v základnej zostave, zatiaľ hľadá formu a proti Kajratu bol len náhradník. Vinícius Júnior sa tiež zdá byť frustrovaný po tom, čo ho Alonso stiahol zo zápasu s Kajratom bez streleného gólu.

„Biely balet“ je druhý v hodnotení La Ligy o bod za vedúcim FC Barcelonou a o dva body pred Villarrealom. „Žltá ponorka“ bude ďalšou výzvou pre tím Xabiho Alonsa, ktorého priaznivci po prehre 0:4 s PSG na MS klubov a neúspechu s Atléticom v La Lige majú obavy, že ich miláčikovia nezvládajú súboje proti náročným súperom.

V minulej sezóne Real Madrid, ešte pod vedením Carla Ancelottiho, vypadol v osemfinále LM s londýnskym Arsenalom. FC Barcelona, ktorý vedie ligu, v nedeľu privíta FC Sevillu a bude sa snažiť udržať si náskok na čele tabuľky.

