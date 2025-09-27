Atlético ovládlo vo veľkom štýle madridské derby. Akú známku dostal Hancko?

Atlético Madrid triumfovalo v sobotňajšom mestskom derby proti Realu Madrid, keď na domácom trávniku zvíťazilo v 7. kole španielskej La Ligy vysoko 5:2. Slovenský obranca Dávid Hancko si tak vo svojom prvom derby Madrileňo pripísal víťazstvo. Odchovanec prievidzského futbalu nastúpil na ľavom kraji obrany a odohral 83 minút. Informoval o tom španielsky denník Marca.
Zaslúžený triumf Atlética
Domáci položili základ úspechu už v úvodnej štvrťhodine, keď skóroval hlavou obranca Robin Le Normand. Real dokázal otočiť stav zásluhou Kyliana Mbappého a Ardu Gülera, no ešte pred prestávkou vyrovnal Alexander Sörloth. Po zmene strán sa k slovu dostal Julián Álvarez. V 50. minúte premenil pokutový kop po zákroku Gülera a v 64. minúte pridal presný zásah z priameho kopu, ktorý Thibaut Courtois nedokázal zastaviť. „Los Blancos“ pôsobili bez iskry a nedokázali reagovať na vysoké tempo a dôraz domácich.
Spokojný Simeone
V nadstavenom čase ešte pridal piaty gól striedajúci Antoine Griezmann, čím zavŕšil jedno z najpresvedčivejších víťazstiev Atlética v derby v ostatných desaťročiach.„Som veľmi rád, že sme našli spôsob ako možno eliminovať Real. Súper má vo svojom jadre skvelých hráčov, ktorých sme ubránili a sami sme sa presadzovali. Dnešok si treba vychutnať, ale zároveň myslieť na to, že pred nami je ešte dlhá cesta,“ povedal pre Marcu argentínsky kouč Diego Simeone.
Prvá prehra nového kouča
Pre Real Madrid to bola prvá prehra pod vedením trénera Xabiho Alonsa, pričom mužstvo stratilo kontrolu najmä v súbojoch vo vzduchu a pri rýchlych prechodoch domácich do útoku. „Bol to od nás zlý zápas. Musíme sa z toho poučiť a zareagovať správnym spôsobom. Dnes sme hrali slabo pri dlhých loptách. Na tom musíme zapracovať,“ uviedol kormidelník, ktorý v minulosti úspešne viedol nemecký Bayer Leverkusen.
Atlético Madrid sa po tomto triumfe posunulo na štvrtú priečku tabuľky La Ligy. Real zostáva na čele súťaže, avšak jeho náskok sa môže rozplynúť, keďže druhá Barcelona stráca iba dva body a v nedeľu ju čaká domáci duel proti Realu Sociedad.
Hancko najlepší spomedzi obrancov
Výkon Hancka ocenili aj štatistici. Slovák zaznamenal 23 úspešných prihrávok a ukázal sa aj v útočnej fáze, ktorú podporil jednou strelou. Dávid dostal podľa špecializovaného portálu Whoscored.com známku 6,7, teda najvyššiu spomedzi všetkých obrancov, ktorí zasiahli do stretnutia.