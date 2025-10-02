Píšu históriu! Klub z Azerbajdžanu má plný počet bodov ako Real Madrid alebo Bayern Mníchov - VIDEO

Účasť kazašského premožiteľa Slovana Bratislava – Kajratu Almaty v hlavnej fáze Ligy majstrov je prekvapenie, zatiaľ však schytáva očakávané debakle.
Iný prípad je FK Karabach. Zástupca Azerbajdžanu v 2. kole doma zdolal FC Kodaň 2:0 (1:0) a zaradil sa k šiestim tímom, ktoré majú po dvoch zápasoch plný počet 6 bodov. Okrem Karabachu už len ťažké európske kalibre – FC Bayern Mníchov, FC Arsenal, Inter Miláno, Paríž Saint-Germain a Real Madrid.
Nezastaviteľný Harry Kane má už 18 gólov v tejto sezóne a 102 v drese FC Bayern - VIDEO
Vštepuje im sebavedomie
„Vždy som veril v takýto úspech. Zapracovali sme na tom, aby hráči boli sebavedomejší. Vlani sme v ligovej fáze Európskej ligy hrali viackrát dobre, ale zvíťazili sme len raz. Teraz sme chceli viac víťazstiev a už na tom úspešne pracujeme. Stále hráčom prízvukujem, aby si verili a nehrali ustráchane. Viera samého v seba je základ úspechu,“ vravel tréner FK Karabach Gurban Gurbanov na webe Európskej futbalovej únie.
Ďalší po Moldavsku
Azerbajdžan sa stal 24. krajinou vo futbalovej Lige majstrov, ktorej mužstvo vyhralo v hlavnej fáze súťaže dva zápasy za sebou. Predtým naposledy v roku 2021 sa 23. nováčikom v tejto vyberanej spoločnosti stal moldavský Šeriff Tiraspoľ. Slovensko do tejto kategórie krajín nepatrí.
Góly Francúza a Ghančana
Skóre otvoril v 28. min francúzsky kapitán Karabachu Abdellah Zoubir a v 83. min dánskeho súpera dorazil ghanský útočník Emmanuel Addai. V základnej zostave Karabachu nastúpili futbalisti zo siedmich krajín, z Azerbajdžanu boli iba dvaja, ale traja z Brazílie.
„Nikdy by som si nepomyslel, že sa môžem stať mužom zápasu v takomto súboji Ligy majstrov. Som vďačný všetkým, ktorí ma podporujú na čele s trénermi a fanúšikmi. Tí nám vlievajú sebavedomie,“ vravel obranca Elvin Jafargulijev, Hráč zápasu podľa UEFA.
Tréner PSG dúfa, že Harry Potter z FC Barcelona nepoužije svoj čarovný prútik
Dánsky tréner Jacob Neestrup pred zápasom hovoril aj o tom, že na ihrisku Štadióna Tofika Bachramova v Baku sú diery a nemala by sa na ňom hrať Liga majstrov. Napokon sa hrala a 30-tisíc divákov videlo veľké víťazstvo svojho tímu.
„Bude dôležité, kto sa lepšie prispôsobí nekvalitnému trávniku s dierami, lebo pre oboch to bude rovnaké. Určite si chceme domov odviezť aspoň 1 bod,“ vravel Neestrup podľa webu Bold.dk.
Mourinho je navždy srdcom "The Blues", okrem utorkového zápasu proti Benfice Lisabon
Zaslúžená prehra
Po zápase kouč dánskeho tímu uznal kvality súpera:
„Karabach bol lepší najmä v prvom polčase. My sme sa po zmene strán snažili vyrovnať, boli sme blízko, ale gól sme z našich šancí nestrelili. Preto sme si zaslúžili prehrať. Nič to však nemení na našom pláne bodovať v ďalších zápasoch a pokúsiť sa o postup do vyraďovacej fázy.“