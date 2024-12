Ramsay musel pred turnajom v Poprade spraviť až päť zmien. Kto vypadol a kto ich nahradí? - FOTO, VIDEO

Až päť zmien v nominácii musel spraviť tréner Craig Ramsay pred tohtotýždňovými stretnutiami slovenskej reprezentácie hokejistov na domácom turnaji v Poprade. Pod Tatrami nastúpia Slováci proti Nórom a Lotyšom.

Pre zranenia či choroby z tímu vypadli brankár Rastislav Eliaš, obrancovia Marek Ďaloga, Michal Ivan a Martin Marinčin aj útočník Kristián Pospíšil. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Šanca pre ďalších

„Niektorí hráči už dlhší čas bojujú so zraneniami a chorobami, takže túto reprezentačnú prestávku využijú na to, aby sa dali zdravotne do poriadku. To je dôležité nielen pre samotných hráčov, ale aj pre ich kluby a nás v reprezentácii. Zvyšok sezóny naberie rýchly spád a na doliečenie zranení pred kľúčovou časťou sezóny už veľa času nezostane,“ uviedol asistent tréner Peter Frühauf ešte pred pondelkovým zrazom v Poprade.

Eliaš a Ivan ochoreli, Ďaloga s Pospíšilom si musia doliečiť drobné zranenia a Marinčina dokonca čaká chirurgický zákrok. Šancu ukázať sa tak dostanú ďalší.

Pozvánku dostali gólman Filip Belányi, útočník Dávid Gríger aj obrancovia Andrej Golian, Patrik Bačik a Oliver Turan. Práve na popradskom ľade, na ktorom hráva aj v klube, by mal Turan absolvovať reprezentačnú premiéru.

Debut na domácom ľade

„Olivera sledujeme celú sezónu, chceli sme ho vyskúšať už na Nemeckom pohári, no vinou zranenia sa ho nezúčastnil. Sme radi, že sa dostal zo zranení a bude sa môcť ukázať na medzinárodnej úrovni,“ doplnil Frühauf.

Kouč Ramsay by mal mať k dispozícii dovedna 22 hráčov. Do tímu povolal aj obrancu Patrika Kocha, ktorý je súčasťou českého extraligového Třinca, no ešte nedávno v zámorí bojoval o miesto v klube Utah HC zo zámorskej NHL.

Zatiaľ 100-percentná bilancia

Slovenskí hokejisti majú v sezóne 2024/25 výbornú formu, odohrali zatiaľ šesť duelov a bolo z toho šesť víťazstiev.

„V minulej sezóne sa nám podarilo vypredať všetky domáce prípravné zápasy. Verím, že presunom dejiska turnaja do Popradu sa to nenaruší. Snáď bude v dejisku aj sneh, čo môže byť ďalšie lákadlo pre ľudí prísť na hokej. Verím, že sa dostavia v hojnom počte, vypredajú štadión, povzbudia náš tím a hráči budú pokračovať vo víťaznom ťažení v tejto sezóne. Chceme vyhrať ďalší turnaj,“ prezradil generálny manažér slovenského výberu Miroslav Šatan.