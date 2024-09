Šatan si všimol, že hráči bojovali jeden za druhého. Kvalita turnaja na ZOH bude extrémne vysoká, tvrdí prezident SZĽH

Štvrtá kvalifikácia a štvrtý postup na zimné olympijské hry. Slovenská hokejová reprezentácia zvládla aj štvrtý kvalifikačný proces v histórii, druhý po sebe v domácom bratislavskom prostredí.

Víťazstvá nad Rakúskom (2:1), Maďarskom (7:3) a Kazachstanom (3:1) sa nerodili ľahko aj preto, že v úvode sezóny bez zápasovej prípravy museli slovenskí hokejisti odohrať tri zápasy za štyri dni. V konečnom dôsledku sa však prejavila slovenská herná kvalita podporená hlasivkami tisícok divákov zo zaplnených tribún Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Prechádzka ružovou záhradou to nebola

„Bolo to náročnejšie, ako sa zdá. Boli sme favorit podľa renkingu, prechádzka ružovou záhradou to rozhodne nebola. Vedeli sme, že to bude náročné z hľadiska kondície aj technických zručností, keďže na začiatku sezóny to ešte nie je natrénované. Sme radi, ako hráči bojovali jeden za druhého a Slovensko opäť bude na zimných olympijských hrách. Kvalita ZOH turnaja aj s hráčmi z NHL bude extrémne vysoká. Teším sa na tento hokejový sviatok,“ uviedol Miroslav Šatan, prezident SZĽH, v rozhovore pre JOJ Šport.

Šatan okrem iného povedal, že ak by chcel vyzdvihnúť individuálne výkony hráčov, musel by spomenúť viac než polovicu mužstva. Vzadu boli viditeľní najmä Koch, Grman, aj Gernát, ale aj viacerí útočníci odpracovali svoje striedania na vysokej úrovni.

„Spomeniem Regendu, Kelemena, Hudáčka, Tatara, či bratov Pospíšilovcov. Všetci sa snažili niečo odovzdať mužstvu, vrátane štvrtej lajny, ktorá tiež dala góly. Výborný bol aj brankár Hlavaj, ktorý nás podržal v kľúčových momentoch zápasov proti Rakúsku aj Kazachstanu,“ skonštatoval prezident SZĽH a zároveň generálny manažér reprezentácie.

Nečakaná rozlúčka a zranenie

Slovenský tím postihli počas olympijskej kvalifikácie aj nepríjemnosti. Ešte pred začiatkom turnaja sa so spoluhráčmi nečakane rozlúčil útočník Marián Studenič, ktorý nebol spokojný so svojimi úlohami v tíme a v zápase proti Maďarsku sa zranil obranca Šimon Nemec. Neskôr si už na turnaji nezahral.

„Komunikácia so zástupcami New Jersey nebola príjemná. Nie je to jednoduché oznámiť klubu NHL, že sa ich hráč zranil. Budeme Šimonovi držať palce, aby sa čím skôr vrátil zdravý k tímu.“ uviedol Šatan a na margo Studeniča aj pre denník Šport dodal: „V daný moment sme mu hovorili, aby si to rozmyslel. Viedli sme s ním pred úvodným duelom s Rakúskom dlhú debatu a žiaľ, rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Možno, že teraz už aj uzná, že reagoval skratovo.“

O účasti Ruska sa ešte rozhodne

Slováci budú v Miláne 2026 obhajovať historické bronzové medaily z Pekingu 2022. Bude to však zásluhou návratu hráčov z NHL úplne iný olympijský turnaj ako predchádzajúce dva bez nich. Medzinárodná hokejová federácia na budúci rok v marci definitívne rozhodne o tom, či Rusko bude alebo nebude účastník ZOH 2026. Ak by Rusi ako agresor vojenskej operácie na Ukrajine prišli o účasť, nahradí ich najlepší tím z druhých miest vo finále kvalifikácie a to sú Francúzi.

Miroslav Šatan zverejnil ešte jeden dôležitý fakt. Využil posledný termín na podanie prihlášky do kandidátskeho boja o majstrovstvá sveta v roku 2029.

„IIHF o nás veľmi dobre vie, že vieme zorganizovať svetový šampionát na vysokej úrovni, čo sme už dvakrát ukázali. Oboje majstrovstvá sveta boli na Slovensku úspešné ako z hľadiska organizácie, tak aj z hľadiska financií. Budeme sa uchádzať o MS v roku 2029, kde sú ďalší dvaja kandidáti, podľa mojich informácií Maďarsko a Veľká Británia,“ informoval šéf SZĽH.