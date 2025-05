Rakúšania pripomenuli Viedeň 1996 či Helsinki 2013. Nebol to perfektný výkon

Hokej v Rakúsku ukazuje v ostatnom čase progres. Niečo rakúske mužstvo naznačilo už na minuloročných majstrovstvách sveta v Česku, kde strelilo päť gólov Švajčiarsku a dokonca šesť Kanade. A v pondelok dosiahlo Rakúsko konečne pozitívny výsledok, ktorý letí do sveta. Akurát, žiaľ, na úkor Slovenska.

Rakúšania sa v minulosti na vrcholnom podujatí niekoľkokrát vytiahli na slovenský výber a na svetovom šampionáte vo Švédsku a Dánsku to dokázali znova. Zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch a slovenským hráčom skomplikovali cestu za postupom do štvrťfinále.

Rakúšania si výhru zaslúžili viac

„Začali sme skvele, presne ako sa na tejto úrovni patrí. Vyvinuli sme veľký tlak na špičkový tím, akým Slovensko bezpochyby je. Robili sme na ľade správne rozhodnutia a vyhrávali sme mnoho súbojov,“ povedal podľa webu laola1.at útočník Lukas Haudum.

Rakúsko vstúpilo do zápasu výborne. Peter Schneider a Marco Kasper prekonali slovenského brankára Samuela Hlavaja. Góly Rakúšanov však neboli dielo náhody. Na súpera od úvodu doslova „vybehli“ a v čase, keď strelili gól na 2:0, viedli na strely 11:2. Neskôr sa Slováci „spamätali“ a zásahmi Samuela Honzeka a Matúša Sukeľa vyrovnali. V nájazdovej lotérii sa však šťastie priklonilo na stranu Rakúšanov, ktorí si to zaslúžili o čosi viac ako Slováci.

Pekné víťazstvo nad Slovenskom

„Mám radosť, že sme porazili Slovensko. Nebol to perfektný výkon, ale je to veľmi pekné víťazstvo,“ podotkol Haudum, ktorý verí, že zápas proti Slovensku by mohol byť z pohľadu Rakúšanov kľúčový moment celých majstrovstiev sveta. A pozitívne by ich mohol „nakopnúť“ do štvrtkového duelu proti Kanade.

Slovákom sa nestalo prvýkrát, že zaváhali s rakúskym súperom. Napríklad na MS 1996 vo Viedni, pri premiérovej účasti Slovenska v A-kategórii, zvíťazilo Rakúsko 2:1. Starší fanúšikovia možno majú v pamäti aj slovenské zaváhania s Rakúskom na ZOH – v Nagane 1998 remíza 2:2 a v Salt Lake City prehra 2:3. Na MS 2013 Rakúsko v Helsinkách vyhralo 2:1 po samostatných nájazdoch.