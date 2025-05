Musíme hrať celý zápas a nie iba dve tretiny, zhodli sa Slováci po prehre s Rakúšanmi - VIDEO, FOTO

Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel tretí duel na 88. majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. V Štokholme v súboji základnej A-skupiny podľahli výberu Rakúska 2:3 po samostatných nájazdoch a do tabuľky si pripísali iba bod.

Toto zaváhanie môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o tom, že Slováci nepostúpia do štvrťfinále. Majú však pred sebou ešte štyri vystúpenia, keď postupne vyzvú Francúzsko, Kanadu, Lotyšsko a Fínsko.

„Musíme hrať všetky tri tretiny. Trochu pomalšie sme sa rozbiehali. Ak chceme uspieť na MS, nesmieme v prvej tretine prehrávať o dva góly,“ zhodnotil po súboji v prenose TV JOJ útočník Maxim Čajkovič.

V pondelok premiérovo nastúpil na tomto fóre. „Chcel som len hrať dobre, motiváciu som pri debute na MS nemusel hľadať,“ poznamenal. V utorok má slovenský tím voľno, v stredu ho čaká duel proti Francúzom.

„Proti Francúzom sme hrali v príprave a vieme, čo od nich môžeme čakať. Nesmieme ich však podceniť napriek vysokému triumfu v generálke na šampionát,“ dodal Čajkovič.

V pondelok sa rozhodovalo v nájazdoch v poslednej sérii neuspel skúsený Michal Krištof. Zdalo sa, že ho pri nájazde fauloval súperov brankár David Kickert, rozhodcovia však po porade usúdili, že sa tak stalo až po strele slovenského centra. Krištof sa k uvedenému nechcel príliš vyjadrovať, rešpektoval rozhodnutie arbitrov.

„Veľmi zlá prvá tretina, to je každému jasné. Potom sme to dorovnali, ale musíme dať gól z presiloviek a vyhrať takéto zápasy. No bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Musíme hrať od začiatku tak, ako sme hrali v druhej a tretej tretine,“ zhodnotil tretí zápas slovenského výberu na MS 2025.

O tom, že tím SR hral v druhej a tretej tretine omnoho aktívnejšie ako v prvej, Krištof dodal: „Súper postupne kondične odchádzal, my sme mali šance, ja sám asi tri. Musím sa v tomto zlepšiť aj ja, z troch šancí tam musí byť aspoň jeden gól.“