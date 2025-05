Bolo Slovensko v zápase proti Rakúsku poškodené? Pohľad bývalého rozhodcu na sporný moment - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti v pondelňajšom zápase proti Rakúsku na tohtoročnom svetovom šampionáte zmazali dvojgólové manko zásluhou Samuela Honzeka v druhej a Matúša Sukeľa v tretej tretine.

Kontroverzný piaty slovenský nájazd

Duel v Avicii Arene dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých ako prvý skóroval Martin Chromiak, ale potom sa presadili dvaja Rakúšania – v 4. sérii brankára Samuela Hlavaja prekonal Lukas Haudum a v piatej ho „vymiešal“ Peter Schneider, ten skóre v 8. minúte aj otváral a v 12. prihral na gólovú strelu Marca Kaspera.

V piatej sérii nájazdov sa na Davida Kickerta „rozbehol“ Michal Krištof, pri blafáku do forhendu ho rakúsky gólman hokejkou zasiahol do nôh a puk sa obtrel o žŕdku. Slovenský útočník hneď reklamoval, že bol faulovaný, ale rozhodcovia tak nerozhodli. „Pri nájazde ma brankár podrazil, treba sa na to spýtať kompetentných. Nikdy som nič takéto nezažil, na takomto fóre treba mať všetky detaily dané dokopy, mali by vedieť, čo v takej situácii robiť,“ reagoval samotný Krištof po zápase do mikrofónu TV Joj.

Pohľad na situáciu očami bývalého rozhodcu

Bývalý arbiter a člen rozhodcovskej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Peter Jonák po zápase pre Joj Šport uviedol, že v žiadnom prípade nie je možné uznať nejaký technický gól. „Niečo podobné, to neprichádza do úvahy, tam je jediná možnosť opakovanie tohto nájazdu,“ priblížil.

Jonák ďalej uviedol, že zákrok Kickerta na Krištofa bol za dve minúty a nedá sa ísť teda pozerať na videu a musí prísť jedine rozhodnutie z „ľadu“, a to aj po porade všetkých štyroch rozhodcov.

Súboj základnej A-skupiny v Avicii Arene v Štokholme rozhodovali ako hlavní Mads Frandsen z Dánska a Michael Tscherrig zo Švajčiarska, ktorým na čiarach pomáhali Švéd Ludvig Lundgren a ďalší Švajčiar Dominik Schlegel. Po protestoch samotného Krištofa aj slovenského tímu sa síce ešte poradili, ale rozhodnutie už nezmenili.

„Nešťastie toho celého bolo to, že tá kľučka smerovala na rozhodcu, ktorý je za to zodpovedný a ten rozhodol, že tento samostatný nájazd bol v poriadku,“ hovorí Jonák s tým, že ten rozhodca, ktorý bol na opačnej strane, ak by išiel svojmu kolegovi poradiť, aby zmenil rozhodnutie, tak by musel mať veľmi dobrý výhľad na to, ale na túto situáciu z druhej strany nemohol mať dobrý výhľad. „Celá zodpovednosť rozhodnutia tak bola na rozhodcovi, ku ktorému smerovala kľučka a ten sa rozhodol, ako sa rozhodol,“ doplnil.

Ešte by podľa Jonáka do úvahy prichádzal čiarový rozhodca, ktorý korčuľuje za hráčom s pukom a sleduje, či ten puk ide stále dopredu a on zo svojej pozície vidí, ako ten nájazd prebieha a ako dopadol. „Zo svojej pozície by tak teoreticky mohol prísť a povedať svoj názor a na základe tohto názoru by bolo ešte možné upraviť ten konečný verdikt, ale k tomu tiež nedošlo,“ dodal.

Slovenskí fanúšikovia v hľadisku ukazovali na „kocku“ nad ľadovou plochou, kde bol zákrok prehrávaný, ale podľa Jonáka nie je možné, aby sa rozhodcovia pozreli na tieto zábery. „Na takejto úrovni je nemysliteľné, aby rozhodcovia urobili rozhodnutie na základe pohľadu na zábery na ‚kocke‘,“ uzavrel.

Tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh pri hodnotení v prenose TV Joj uviedol, že duel proti Rakúsku nám neprehral tento sporný nájazd. „Tento zápas sme si prehrali v prvej tretine, to treba povedať na rovinu. Zaspali sme tam a neboli sme v hre. Chalanom patrí ku cti, že bojovali a vyrovnali. Máme bod, počíta sa každý jeden, ale isté sklamanie tam je,“ zhodnotil.

K spornému rozhodnutie doplnil, že sa rozhodcov pýtal, ak by nastala situácia taká, že najprv bol hráč faulovaný a potom by zakončil, čo sa podľa mňa neho aj stalo, tak v takom prípade by sa malo opakovať trestné strieľanie. „Ale oni boli presvedčení o tom, že najprv zakončil a potom bol faulovaný,“ priblížil diskusiu s arbitrami.