Experti a rozhodcovia sa zhodli ohľadom sporného Krištofovho nájazdu: Bol to faul, mal sa opakovať - VIDEO, FOTO

Slovenskí hokejisti nezvládli tretí duel v skupine A na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. S Rakúskom padli po samostatných nájazdoch 2:3.

V prvej tretine sa naši súperi dostali do dvojgólového vedenia, ktoré rodáci spod Tatier vyrovnali jedným zásahom v druhej, respektíve tretej tretine.

V nájazdoch Slováci viedli vďaka Martinovi Chromiakovi. No v štvrtej a piatej sérii Rakúšania otočili a všetky oči boli na Michalovi Krištofovi.

Čo hovoria pravidlá?

Po spomalení čakal na pohyb brankára Davida Kickerta, no ten neprišiel, tak sa rodák z Nitry rozhodol urobiť kľučku a pomýliť gólmana.

Ten ho však hokejkou jednoznačne podrazil, Krištof v páde zakončil iba do žŕdky a rozhodcovia nájazd opakovať nenechali ani po viacerých slovenských protestoch.

Išlo o kontroverzný moment a podľa expertov o chybný. Pravidlá IIHF jasne hovoria, že pokiaľ k faulu dôjde pred zakončením hráča, herná situácia sa zopakuje.

Tentoraz však nemohli mať k dispozícii video, keďže to nie je povolené. Nesmeli sa pozerať ani na opakované zábery na kocke nad ľadom. Svoj verdikt ani po porade nezmenili.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Boli sme poškodení

Podľa nemenovaného stále aktívneho hokejového arbitra, ktorého oslovil web sportovy.cas.sk, to bola chyba.

„Bolo to podrazenie. V tomto prípade pri nájazdoch si faul nemôžu arbitri pozrieť na videu. Daný rozhodca to však videl jasne, pretože Michal Krištof bol po jeho strane.

Aj keď to hneď neodpískal a nedal opakovať nájazd, stále mal ešte čas to urobiť po porade s ďalšími arbitrami. Naše mužstvo bolo v tomto smere poškodené,“ prezradil.

Zhodli sa

V pozápasovom štúdiu ČT Šport, na ktoré poukázal portál sport.sk, bol tento moment pre komentátorov a ich hostí jednoznačný. „Hovorí o tom pravidlo 24.4, ktoré uvádza, že keď sa stane, že brankár fauluje súpera, je priznaný opakovaný nájazd.“

„Podľa mňa to bol faul, pretože tam najprv prišiel zákrok do nôh slovenského útočníka, a až potom zakončenie,“ uviedol odborník Martin Hosták.

„Sú tam dvaja čiaroví arbitri, ktorí by mohli pomôcť. Je to jednoznačné pochybenie oboch rozhodcov,“ povedal expert Petr Koukal.

Porada nepomohla

„Pýtal som sa ich, že keby bola situácia taká, že najprv bol faulovaný a potom by zakončil, čo sa podľa mňa aj stalo, tak v takom prípade by sa malo opakovať trestné strieľanie. Ale oni boli presvedčení o tom, že najprv zakončil a potom bol faulovaný,“ priblíži tréner Slovenska Vladimír Országh vo vysielaní televízie JOJ.

Pridal sa aj kapitán Matúš Sukeľ. „Keď to riešili, tak som bol na trestnej, ale hovorili, že to zakončil a už sa k tomu nechceli vracať.“

Samotný Krištof uviedol: „Mal som pred sebou prázdnu bránku a zrazu som bol na zemi. Celé som si to pozrel na kocke, ale skutočne neviem. Pýtal som sa rozhodcov, či ma môže brankár takto podraziť. Radili sa, ale nevedeli odpovedať.“

Rakúšania to odmietajú

„Volal som s Petrom Jonákom a povedal mi, že rozhodcovia si nemohli ísť pozrieť túto situáciu na videu. Avšak, sú tam štyria a musia sledovať proces nájazdu.

Hokejka brankára išla proti Krištofovi nespochybniteľne skôr, ako zakončoval. V tomto prípade sa mal nájazd opakovať. Rozhodcovia však situáciu videli inak a šancu na reparát nám nedali,“ povedal vo vysielaní TV JOJ spolukomentátor Rastislav Konečný.

„Podrazenie? V žiadnom prípade. Už pred jeho pohybom som tam mal hokejku, prepadol mi cez ňu. Hokejkou som sa snažil zasiahnuť puk. Som rád, že rozhodcovia nechali verdikt v platnosti a že sa nájazd neopakoval,“ prezradil podľa sportweb.pravda.sk brankár Kickert.

Podporil ho aj kapitán Rakúska Thomas Raffl. „Nemyslím si, že to bolo podrazenie. Bola tam hokejka nášho brankára, ale slovenský útočník sa dostal k zakončeniu. To mi dali ako vysvetlenie aj rozhodcovia. Pozerali sa na to dvaja a keby tam bol nedovolený zákrok, tak to tak posúdia.“

V tabuľke skupiny A patrí Slovensku priebežne posledná postupová štvrtá priečka. V stredu 14. mája o 16.20 h ho čaká stretnutie s Francúzskom.