Pyrotechnika by mala byť prioritne o zábave, záchranári apelujú na rozvážnu manipuláciu

Pri používaní pyrotechniky by malo ísť prioritne o zábavu, čo vyplýva aj z jej názvu, stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými je potrebné manipulovať rozvážne. Ako informovali záchranári, na každej pyrotechnike by mala byť uvedená informácia, o aký druh pyrotechniky ide a aká je jej bezpečnostná zóna, teda vzdialenosť medzi odpaliskom a divákmi. Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií podľa stupňa nebezpečenstva a podľa vekového obmedzenia.
Nízke nebezpečenstvo
Prvou z kategórii je F1. Patria sem výrobky, ktoré predstavujú veľmi nízke nebezpečenstvo a majú zanedbateľnú hladinu hluku, tie môžu byť určené neplnoletým a osobám mladším ako 15 rokov, vždy by sa však mali zapaľovať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby. Výrobky kategórie F2 je možné predávať len osobám starším ako 18 rokov. Predstavujú nízke nebezpečenstvo a majú nízku hladinu hluku, ktorú je možné používať v obmedzených priestoroch.
Treťou kategóriou je F3. Sem zaraďujeme pyrotechniku, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo a je určená na používanie na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Poslednou kategóriou je F4, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, môžu ju obsluhovať len osoby s odbornou spôsobilosťou a hladina jej hluku nemôže byť škodlivá pre ľudské zdravie.
Dodržiavanie návodu
Vo všeobecnosti podľa záchranárov platí, že zábavná pyrotechnika by sa mala používať vždy podľa návodu na používanie, ktorý je uvedený na jej obale. Dôležité je dodržiavanie odstupových vzdialeností, používanie v exteriéri či vekové ohraničenie používania pyrotechniky. Netreba však zabúdať ani na dohorené zostatky pyrotechniky, ktoré je potrebné vždy bezpečne odpratať, aby nehrozilo nebezpečenstvo vzniku požiaru.
„V žiadnom prípade sa neodporúča používať zábavnú pyrotechniku na balkónoch a v obmedzených priestoroch, z ktorých nie je možné sa bezpečne vzdialiť. Pri používaní pyrotechniky z balkóna, najmä na sídliskách, hrozí nebezpečenstvo odstrelu horiacich častí na susedný balkón a vznik požiaru,“ zdôraznili záchranári.
Najčastejšie úrazy
Podľa nich by sa nemala používať ani doma vyrobená pyrotechnika, pri používaní ktorej obzvlášť hrozí riziko vzniku požiarov a chemických reakcií. Najčastejšími úrazmi pri používaní zábavnej pyrotechniky sú podľa záchranárov úrazy horných a dolných končatín a úrazy tváre, ktoré vznikajú najmä pri neodbornej manipulácií a pri nedodržaní dostatočných odstupových vzdialeností. V prípade, že dôjde k vzniku požiaru, je podľa záchranárov dôležité dostať zraneného do bezpečia.
„Ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom. Odev, ktorý je prilepený na pokožke nikdy neodstraňujte. Popálené miesto podržte pod tečúcou studenou vodou 10 až 20 minút. Priložte sterilný obväz a prikryte čistou tkaninou. Na popáleniny nedávajte žiadne krémy, maslo, vajíčka ani horčicu,“ radia záchranári s tým, že v prípade, ak si to zdravotný stav osoby vyžaduje, treba privolať pomoc alebo zabezpečiť transport zraneného do nemocnice.