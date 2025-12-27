Požiar nákladných vozidiel v Michalovciach bol úmyselný, škoda presiahla 300-tisíc eur

Materiálna škoda, ktorá majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru, bola predbežne vyčíslená na sumu 303-tisíc eur.
Nákladné vozidlá, ktoré v piatok večer horeli v Michalovciach, niekto úmyselne zapálil. Na sociálnej sieti to uvádza Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR. Hasiči pripomenuli, že požiar štyroch nákladných vozidiel, ťahačov s návesmi, na Priemyselnej ulici v Michalovciach bol ohlásený 26. decembra vo večerných hodinách (predošlé informácie hovorili o troch nákladných vozidlách – pozn. SITA).

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých prúdov vody a následne zlikvidovali. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou,“ uvádza HaZZ SR s tým, že pri požiari zasahovali hasiči OR HaZZ v Michalovciach, Košiciach a Trebišove, a tiež dobrovoľní hasiči zo Sečoviec, Starého a z Veľkého Revištia. Materiálna škoda, ktorá majiteľovi vznikla v dôsledku požiaru, bola predbežne vyčíslená na sumu 303-tisíc eur.

