Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO

Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) – Košický kraj.
Tragédia sa udiala v piatok 26. decembra v obci Nový Salaš, kde došlo k požiaru dvojpodlažného domu. Po príchode príslušníkov HaZZ na mieste už zasahovali dobrovoľní hasiči z obce Nový Salaš. Požiar bol však už veľmi rozsiahly.
Hasiči dostali informáciu, že sa môže v horiacom dome nechádzať osoba. Po prehľadaní domu osobu našli, no už bez známok života. Príčina požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Na zásahu sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice a z obce Slanec a profesionálni hasiči z HS Bidovce a HS Čaňa.