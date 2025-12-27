Druhý sviatok vianočný poznačil smrteľný požiar, z horiaceho domu sa osobu nepodarilo zachrániť – FOTO

Príčina požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Poziar
Foto: www.facebook.com
Nový Salaš Regionálne správy Regionálne správy z lokality Nový Salaš

Druhý sviatok vianočný v Košickom kraji poznačila tragédia. Z horiaceho domu sa nepodarilo zachrániť človeka. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) – Košický kraj.

Tragédia sa udiala v piatok 26. decembra v obci Nový Salaš, kde došlo k požiaru dvojpodlažného domu. Po príchode príslušníkov HaZZ na mieste už zasahovali dobrovoľní hasiči z obce Nový Salaš. Požiar bol však už veľmi rozsiahly.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hasiči dostali informáciu, že sa môže v horiacom dome nechádzať osoba. Po prehľadaní domu osobu našli, no už bez známok života. Príčina požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Na zásahu sa zúčastnili aj dobrovoľní hasiči zo Zemplínskej Teplice a z obce Slanec a profesionálni hasiči z HS Bidovce a HS Čaňa.

Firmy a inštitúcie: Hasičský a záchranný zbor
Okruhy tém: Požiar Požiar domu Tragédia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk