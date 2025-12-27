Pre požiar v pražskom hosteli evakuovali 60 ľudí

Na likvidáciu požiaru nasadili štyri jednotky hasičov.
Požiar v noci na sobotu zachvátil hostel v pražskej štvrti Bubeneč. V jednej z izieb začal horieť matrac a jedného človeka museli ošetriť záchranári. Na likvidáciu požiaru nasadili štyri jednotky hasičov. Informuje o tom web Novinky.cz.

„Na miesto vyrazili jednotky hasičov zo štyroch staníc. Išlo o požiar matraca v jednej z izieb hostela, ktorý uhasili jedným vodným prúdom,“ uviedol hovorca hasičov Miroslav Řezáč.

Ulicu museli pre veľké množstvo techniky záchranných zložiek uzavrieť. Pri zásahu pomáhali aj policajti a mestskí strážnici. Hasiči na miesto privolali aj evakuačný autobus, ten však nakoniec odvolali, keďže vďaka rýchlej reakcii hasičov sa ľudia mohli vrátiť do budovy.

„Celkovo evakuovali 60 ľudí, ktorí sa po odvetraní objektu mohli vrátiť späť,“ dodal hovorca hasičov. Príčinu požiaru aj výšku vzniknutej škody v súčasnosti zisťujú vyšetrovatelia.

