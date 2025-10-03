Putin sľubuje „významnú“ odpoveď na militarizáciu Európy, hovoril aj o dodávkach Tomahawkov Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na zahraničnopolitickom fóre v Soči sľúbil „významnú“ odpoveď na rastúcu militarizáciu Európy, pričom kritizoval zadržanie ruskej ropnej lode Boracay vo francúzskych vodách, ktoré označil za „pirátstvo“.
Putin vyjadril obavy z narastajúcej vojenskej prítomnosti v Európe, ktorá podľa neho predstavuje hrozbu, a zdôraznil, že Rusko nikdy neprejaví slabosť či nerozhodnosť. „Odvetné opatrenia Ruska nebudú trvať dlho a budú veľmi významné,“ povedal.
Francúzsko vyšetruje ruský tanker, ktorý podozrievajú z vysielania dronov do európskeho vzdušného priestoru
Incident so zadržaním tankera Boracay, ktorý je súčasťou tzv. ruskej „tieňovej flotily“ obchádzajúcej západné sankcie, vyvolal ostrú reakciu Moskvy. Loď bola zadržaná vo francúzskych neutrálnych vodách bez udania dôvodu, pričom ruský prezident zdôraznil, že na palube nebol žiadny vojenský náklad.
Francúzske úrady oznámili, že kapitán lode, ktorý je Číňan, bude vo februári 2026 súdený vo Francúzsku. V tejto fáze plavidlo vyšetrujú iba pre nezrovnalosti v tom, kde bolo oficiálne zaregistrované, uviedli prokurátori a dodali, že prepravovalo „veľký náklad ropy“ z Ruska do Indie.
EÚ posilňuje svoju obranyschopnosť, europoslankyňa Yar bude hlavnou vyjednávačkou európskej legislatívy
Medzitým sa v Európe stupňuje napätie v súvislosti s ruskými narušeniami vzdušného priestoru v Dánsku, Estónsku či Poľsku, čo vyvoláva obavy z možného rozšírenia konfliktu mimo Ukrajinu. Európski lídri na samite v Dánsku diskutovali o posilnení obrany, vrátane vytvorenia „protivzdušnej steny“ na ochranu pred ruskými dronmi.
Čo povedal Putin o Tomahawkoch a „papierovom tigrovi“
