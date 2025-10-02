Francúzsko vyšetruje ruský tanker, ktorý podozrievajú zo štartovania dronov do európskeho vzdušného priestoru

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval európske krajiny, aby spoločne zasiahli proti ruskej tieňovej flotile a prijali opatrenia podobné tým, ktoré Paríž uplatňuje voči lodiam obchádzajúcim západné sankcie.
Francúzsko v súčasnosti vyšetruje tanker plaviaci sa pod vlajkou Beninu, ktorý patrí medzi stovky lodí zaradených Európskou úniou na čiernu listinu za napomáhanie Moskve pri obchádzaní ropných obmedzení po invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Francúzske úrady zadržali dvoch vysokopostavených členov posádky tankera Boracay, zakotveného pri západnom pobreží krajiny, a začali vyšetrovanie pre „nepreukázanie registrácie plavidla“ a „odmietnutie spolupracovať“. Podľa údajov z monitorovania lodí sa tanker minulý mesiac nachádzal pri dánskom pobreží v čase, keď sa v dánskom vzdušnom priestore objavili neidentifikované drony, ktoré viedli k uzavretiu letísk.
Macron zdôraznil, že zadržiavanie lodí nie je len spôsobom, ako presadiť dodržiavanie medzinárodných pravidiel, ale aj účinným nástrojom na zvýšenie tlaku na Moskvu, oslabenie jej schopnosti financovať vojnu a donútiť ju sadnúť si za rokovací stôl. Podľa francúzskeho lídra tieňová flotila zahŕňa až tisíc plavidiel a predstavuje „desiatky miliárd eur ruského rozpočtu“ a „40 percent ruských vojenských výdavkov“.