Putin podpísal novú jadrovú doktrínu

Ruský vodca Vladimir Putin schválil aktualizovanú jadrovú doktrínu s tým, že Rusko by mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní, ak bude vystavené konvenčnému raketovému útoku s podporou jadrovej veľmoci. Referuje o tom web news.sky.com.

Rozhodnutie zmeniť oficiálnu ruskú jadrovú doktrínu prebieha už niekoľko mesiacov, ale to, že to Putin podpísal tento týždeň, sa javí ako odpoveď na to, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena umožnila Ukrajine použiť americké rakety dlhého doletu pri útokoch na území Ruska.

Aktualizovaná doktrína, ktorá načrtáva hrozby, ktoré by prinútili ruské vedenie zvážiť jadrový útok, uviedla, že za splnenie týchto kritérií možno považovať útok konvenčnými raketami, bezpilotnými lietadlami alebo inými lietadlami.

Uviedla tiež, že akúkoľvek agresiu voči Rusku zo strany štátu, ktorý je členom koalície, bude Moskva považovať za agresiu voči nemu zo strany celej koalície.

Len niekoľko týždňov pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA Putin nariadil zmeny v jadrovej doktríne, aby povedal, že akýkoľvek konvenčný útok na Rusko s pomocou jadrovej veľmoci možno považovať za spoločný útok na Rusko.

Tisíc dní trvajúca vojna na Ukrajine spustila najvážnejšiu konfrontáciu medzi Ruskom a Západom od kubánskej raketovej krízy v roku 1962, keď sa dve superveľmoci studenej vojny dostali na pokraj jadrovej vojny.