Termín uzavretia železničného mosta v Poprade sa posúva, podľa primátora za to môže chaos medzi štátnymi firmami – VIDEO

aktualizované 16. apríla, 10:17

Termín začiatku uzatvorenia cesty I/66 na Štefánikovej ulici v Poprade sa posúva. Hoci sa tak malo stať 1. mája, napokon ju uzatvoria 22. mája alebo až 1. júna.

Informoval o tom po súvisiacom veľkom rokovaní na Mestskom úrade v Poprade v utorok primátor mesta Anton Danko. Podľa jeho slov všetko závisí od uzatvorenia mosta na ceste I/18 ponad železničnú trať v blízkosti nemocnice, pre ktoré Slovenská správa ciest (SSC) stanovila termín od 29. apríla do 19. mája.

Opravy súvisia s modernizáciou železničnej trate

Dôvodom plánovanej uzávery cesty I/66 na jeden a pol roka sú práce na modernizácii železničnej trate v úseku Poprad-Tatry – Vydrník pod hlavičkou Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Súčasťou projektu je totiž aj rekonštrukcia a rozšírenie cesty, ktorá vedie popod železničný most. S obnovou železničnej trate súvisí aj uzatvorenie mosta na ceste I/18 ponad železničnú trať.

Ten nebude prejazdný dokopy takmer tri týždne od konca apríla pre práce na jeho podopretí. Samotný most bol totiž z hľadiska stavebno-technického stavu zatriedený do stavu „VII“, čo zodpovedá havarijnému stavu. Jeho dočasné podopretie ho má zasanovať do obdobia riadneho odstránenia tohto stavu, keďže ešte predtým má slúžiť ako obslužná komunikácia pre spomínanú obnovu železničnej trate.

Primátor kritizuje štátne inštitúcie

Primátor vo videu zverejnenom na sociálnej sieti po oznámení posunu dlhodobo avizovaného uzatvorenia frekventovanej cesty na Štefánikovej ulici kritizuje Slovenskú správu ciest i Železnice SR. Ako vysvetľuje, Slovenská správa ciest, ako správca ciest prvej triedy, nemá vyvlastnený dom v danom úseku, respektíve nie je dohodnutá s majiteľmi.

„Pokiaľ by mestá fungovali tak, ako fungujú pod jedným ministerstvom dve firmy, Slovenská správa ciest a Železnice Slovenskej republiky, neviem, ako by fungovali mestá a celá samospráva, je to niečo nepredstaviteľné,“ poznamenal Danko. Ministra dopravy Jozefa Ráža, ktorého označil za kompetentného a muža činu, poprosil, aby medzi týmito dvoma firmami „urobil poriadok“. „Aby naozaj pristúpil k celému tomuto problému, nakoľko je to strategická investícia, tak nech sa k tomu aj takto začnú správať,“ vysvetlil.

Železnice SR sa podľa jej hovorkyne Petry Lánikovej danou témou aktívne zaoberajú. Ako ďalej uviedla pre agentúru SITA, už vo štvrtok sa k tomu na Ministerstve dopravy SR uskutoční stretnutie, na ktorom budú prítomní zástupcovia ŽSR a SSC. „Následne budeme verejnosť spoločne informovať,“ dodala.

Modernizáciu železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť A.1 Poprad Tatry (mimo) – Vydrník, schválila vláda za strategickú investíciu ešte vo februári tohto roka. Celková plocha investície je takmer 1,3 milióna štvorcových metrov a bude financovaná z Kohézneho fondu prostredníctvom Programu Slovensko 2021 – 2027 a kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu.

Nový tunel, estakády aj štvorpruhová komunikácia

Na realizáciu stavebných prác bola 23. decembra 2023 uzavretá Zmluva o dielo v rozsahu 442,7 milióna eur s DPH. Modernizácia trate sa týka 14,217 km dlhého úseku Poprad Tatry – Vydrník. Zahŕňa úpravu železničného spodku a zvršku, výstavbu nového tunela Španí háj s dĺžkou 711 metrov, vybudovanie estakád, mostov a mimoúrovňových križovaní.

Súčasťou projektu je spomínané rozšírenie cesty I/66 v Poprade na štvorpruhovú komunikáciu v dĺžke 737 m vrátane nových odbočení, svetelnej signalizácie a protihlukového oplotenia. Mesto sa v súvislosti s týmto zámerom pripravovalo na náročné obdobie s dopravnými obmedzeniami a zápchami.

Uzavretý bude totiž úsek od križovatky s ulicou Okružná po križovatku s cestou III/3076, teda Kukučínovou ulicou. Doprava bude presmerovaná na obchádzkové trasy. Z tohto dôvodu bol ešte vlani úsek diaľnice D1 pod Tatrami pri Poprade, konkrétne časť medzi Popradom-Východ a výjazdom na Vysoké Tatry, vyňatý zo spoplatnených diaľníc.