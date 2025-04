Vo štvrtok rekordy, búrky aj výstrahy a potom zmena. Aká je predpoveď počasia na Veľkú noc?

V stredu sme mali na Slovensku prvý letný deň tohto roka, keďže teplota dosiahla 25 a viac stupňov Celzia, vo štvrtok bude ešte teplejšie, ale pre niektoré okresy platia výstrahy pred silným vetrom. Aké však bude počasie na Veľkú noc?

Ako na sociálnej sieti Facebook informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), tohtoročný prvý letný deň bol zaznamenaný na západnom, strednom aj východnom Slovensku a najteplejšie bolo v Gabčíkove (26,2 stupňov Celzia).

Teplota vzduchu v stredu 16 apríla 2025. Foto: www.facebook.com

Predpoveď počasia na štvrtok

Vo štvrtok sa podľa predpovede SHMÚ v oblasti severného Talianska prehĺbi samostatná tlaková níž a po jej prednej strane vyvrcholí od juhu do strednej Európy prílev veľmi teplého vzduchu.

Vo štvrtok má byť polojasno až oblačno, ale popoludní na juhozápade oblačnosť pribudne a k večeru sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky.

Ako uvádza portál iMeteo.sk, prvé hromy a blesky by sa mohli objaviť okolo šiestej večer vo východnej časti Podunajskej nížinu a Bratislavský a väčšinu Trnavského kraja by mali minúť, ale tu by mohla doraziť druhá búrková vlna, ktorá sa očakáva v piatok ráno. „Od 22:00 do piatkového rána sa budú početné búrky vyskytovať predovšetkým na strednom Slovensku,“ dodáva spomínaný meteorologický web.

Teploty oproti strede ešte stúpnu a cez deň bude 23 až 28 stupňov Celzia. „Reálne sú ohrozené aj teplotné rekordy,“ povedal hydrológ Michal Hazlinger v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.

Výstraha pred silným vetrom

V okresoch Malacky, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Senica a Skalica môže od 9.00 do 19.00 aj silnejšie fúkať a je tu vydaná výstraha prvého stupňa pred silným vetrom.

„Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, s priemernou rýchlosťou nad 45 kilometrov za hodinu alebo s nárazmi (v nárazoch) rýchlosť 65 kilometrov za hodinu,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom je vo štvrtok 17. apríla 2025 vydaná pre sedem okresov. Foto: www.shmu.sk

Na horách hrozí víchrica

Silný vietor bude bičovať aj hory a žlté varovanie prvého stupňa je vydané od štvrtej ráno do obeda a potom od 18:00 do polnoci pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina.

„Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ uvádzajú meteorológovia.

Žlté varovanie je pre rovnaké okresy vydaná aj na Veľký piatok až do 18.00.

Varovanie prvého stupňa pred silným vetrom na horách je vydaná na štvrtok a piatok pre 11 okresov Slovenska. Foto: www.shmu.sk

Počasie na Veľkú noc

Na Veľký piatok sa počasie pokazí, keďže od juhozápadu do našej oblasti postúpi studený front.

„Piatok bude prehánkami a búrkami priam až oplývať, na východe bude ešte stále do 24 až 24 stupňov Celzia, ale na západnom Slovensku bude len okolo 20 až 21 stupňov Celzia,“ priblížil Hazlinger v spomínanom počasí na TV Joj a SHMÚ uvádza, že na hrebeňoch Tatier sa môže vyskytnúť aj sneženie.

V sobotu si teploty podľa Hazlingera siahnu na svoje dno a bude maximálne 21 stupňov Celzia. „Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné tlakové pole,“ priblížil SHMÚ a ako je vidieť na grafickej predpovedi počasia aj zrážky sa už vyskytnú len ojedinele.

V nedeľu už teploty opäť stúpnu, počas dňa sa vyšplhajú na 17 až 23 stupňov Celzia. Na Veľkonočný pondelok už má byť od 19 do 25 stupňov Celzia.