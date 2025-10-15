Kremeľ hovorí „Nie“. Moskva odmieta zaplatiť Gruzínsku stovky miliónov za vojnu v roku 2008

Rusko odmietlo vyhovieť rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý nariadil Moskve zaplatiť Gruzínsku takmer 300 miliónov dolárov za porušenia, ktorých sa údajne dopustilo od vojny v roku 2008, uviedol v stredu Kremeľ.
Rusko vtrhlo do Gruzínska v roku 2008 po tom, čo Tbilisi spustilo prekvapivú ofenzívu proti proruským separatistickým silám, ktoré podľa neho ostreľovali gruzínske dediny.
Severoatlantická aliancia NATO vyzvala Rusko, aby stiahlo jednotky z okupovaných území Gruzínska
Odvtedy Rusko okupuje oblasti severného a západného Gruzínska, ktoré tvoria takmer pätinu krajiny, a dosadilo tam bábkové vlády, ktoré podľa Tbilisi bránia návratu etnických Gruzíncov.
Gruzínsko tiež tvrdí, že Rusko blokuje vyučovanie gruzínčiny v školách.
V utorok ESĽP potvrdil sťažnosti Gruzínska a nariadil Moskve zaplatiť odškodné vo výške niečo vyše 253 miliónov eur (292 miliónov dolárov). „Rozhodnutiu nevyhovieme,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Abcházsko súhlasí s vybudovaním ruskej námornej základne na svojom pobreží, cieľom je zvýšenie obranyschopnosti
Moskva vystúpila z Rady Európy, ktorej súčasťou je ESĽP, po svojej ofenzíve na Ukrajine v roku 2022, no súd tvrdí, že Rusko zostáva zodpovedné za porušenia spáchané pred týmto dátumom.
Moskva uznáva gruzínske regióny Abcházsko a Južné Osetsko ako nezávislé štáty, zatiaľ čo väčšina sveta ich považuje za súčasť Gruzínska.