Kremeľ hovorí „Nie“. Moskva odmieta zaplatiť Gruzínsku stovky miliónov za vojnu v roku 2008

Kremeľ neplánuje rešpektovať rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o kompenzácii vo výške takmer 300 miliónov dolárov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: SITA/AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Rusko odmietlo vyhovieť rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorý nariadil Moskve zaplatiť Gruzínsku takmer 300 miliónov dolárov za porušenia, ktorých sa údajne dopustilo od vojny v roku 2008, uviedol v stredu Kremeľ.

Rusko vtrhlo do Gruzínska v roku 2008 po tom, čo Tbilisi spustilo prekvapivú ofenzívu proti proruským separatistickým silám, ktoré podľa neho ostreľovali gruzínske dediny.

Odvtedy Rusko okupuje oblasti severného a západného Gruzínska, ktoré tvoria takmer pätinu krajiny, a dosadilo tam bábkové vlády, ktoré podľa Tbilisi bránia návratu etnických Gruzíncov.

Gruzínsko tiež tvrdí, že Rusko blokuje vyučovanie gruzínčiny v školách.

V utorok ESĽP potvrdil sťažnosti Gruzínska a nariadil Moskve zaplatiť odškodné vo výške niečo vyše 253 miliónov eur (292 miliónov dolárov). „Rozhodnutiu nevyhovieme,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva vystúpila z Rady Európy, ktorej súčasťou je ESĽP, po svojej ofenzíve na Ukrajine v roku 2022, no súd tvrdí, že Rusko zostáva zodpovedné za porušenia spáchané pred týmto dátumom.

Moskva uznáva gruzínske regióny Abcházsko a Južné Osetsko ako nezávislé štáty, zatiaľ čo väčšina sveta ich považuje za súčasť Gruzínska.

Firmy a inštitúcie: ESĽP Európsky súd pre ľudské práva
Okruhy tém: Kremeľ Reparácie Rusko-gruzínska vojna rusko-gruzínske vzťahy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk