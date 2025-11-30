Ruské útoky zabili na Ukrajine počas uplynulého dňa päť civilistov

Ďalších 38 ľudí utrpelo zranenia.
Hasiči hasia požiar po ruskom útoku vo Vyšhorode. Foto: SITA/AP
Najmenej päť ukrajinských civilistov prišlo o život a minimálne 38 ľudí utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje nedeľňajšie správy regionálnych úradov.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že zostrelilo 104 zo 122 dronov, ktorými v noci Rusko zaútočilo. Moskva odpálila aj dve balistické rakety z okupovaného Krymu.

V Kyjevskej oblasti si nočný útok dronmi vyžiadal jednu obeť a 19 zranených v meste Vyšhorod, ktoré leží približne 15 kilometrov severne od Kyjeva. Gubernátor oblasti Mykola Kalašnyk uviedol, že medzi zranenými sú štyri deti a jedenásť osôb hospitalizovali s popáleninami, poraneniami šrapnelmi a s otravou dymom.

V Chersonskej oblasti si ruské útoky vyžiadali dvoch mŕtvych a siedmich zranených. Podľa šéfa oblasti Oleksandra Prokudina je poškodených 11 domov. Dvaja ľudia zomreli a ďalších päť utrpelo zranenia v Doneckej oblasti.

Ďalších zranených hlásili v Charkovskej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.

