Ruské útoky zabili na Ukrajine počas uplynulého dňa päť civilistov

Najmenej päť ukrajinských civilistov prišlo o život a minimálne 38 ľudí utrpelo zranenia počas uplynulého dňa pri ruských útokoch. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent, ktorý cituje nedeľňajšie správy regionálnych úradov.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že zostrelilo 104 zo 122 dronov, ktorými v noci Rusko zaútočilo. Moskva odpálila aj dve balistické rakety z okupovaného Krymu.
V Kyjevskej oblasti si nočný útok dronmi vyžiadal jednu obeť a 19 zranených v meste Vyšhorod, ktoré leží približne 15 kilometrov severne od Kyjeva. Gubernátor oblasti Mykola Kalašnyk uviedol, že medzi zranenými sú štyri deti a jedenásť osôb hospitalizovali s popáleninami, poraneniami šrapnelmi a s otravou dymom.
Masívny ruský útok na Kyjev zabil dvoch civilistov a ďalších 27 zranil
V Chersonskej oblasti si ruské útoky vyžiadali dvoch mŕtvych a siedmich zranených. Podľa šéfa oblasti Oleksandra Prokudina je poškodených 11 domov. Dvaja ľudia zomreli a ďalších päť utrpelo zranenia v Doneckej oblasti.
Ďalších zranených hlásili v Charkovskej, Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti.