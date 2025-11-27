Putin povedal, kedy Rusko ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine

Vladimir Putin opäť tvrdil, že ruské jednotky obkľúčili ukrajinské sily pri Pokrovsku a Myrnohrade v Doneckej oblasti.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin. Foto: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Moskva ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine, ak sa Kyjev stiahne z území, ktoré Rusko považuje za svoje.

Okupované územia

V opačnom prípade ich podľa neho Kremeľ získa silou. „Ak ukrajinské sily opustia územia, ktoré kontrolujú, zastavíme bojové operácie,“ povedal Putin počas návštevy Kirgizska. „Ak nie, dosiahneme to vojenskými prostriedkami,“ dodal.

Rusko v súčasnosti kontroluje približne pätinu ukrajinského územia. Otázka okupovaných teritórií, ktorých sa podľa vlastných slov Kyjev nikdy nevzdá, sa stala hlavným bodom sporu v mierových rokovaniach.

Strategické ciele Rusov

Putin opäť tvrdil, že ruské jednotky obkľúčili ukrajinské sily pri Pokrovsku a Myrnohrade v Doneckej oblasti. Obe mestá sú pre Moskvu strategickým cieľom. Dodal, že Moskva postupuje aj pri Vovčansku a Siversku a približuje sa k dôležitému logistickému uzlu Huľajpole, ktoré leží v Záporožskej oblasti.

Ruskú ofenzívu „je prakticky nemožné zastaviť, takže sa s tým veľa urobiť nedá,“ povedal šéf Kremľa. Ukrajina tieto tvrdenia odmietla a uviedla, že mestá Pokrovsk a Myrnohrad nie sú obkľúčené a že jej sily naďalej držia frontovú líniu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk