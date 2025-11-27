Spojenci majú obavy, že Trump podmieni poskytnutie bezpečnostných záruk podpísaním mierovej dohody

Európski spojenci sa obávajú, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podmieni poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine uzavretím mierovej dohody s Ruskom. Informuje o tom web Politico.
Podľa diplomatických zdrojov americký minister zahraničných vecí Marco Rubio európskym spojencom povedal, že Washington chce dosiahnuť mierovú dohodu, skôr než Kyjevu poskytne prípadné bezpečnostné záruky. Ukrajinské vedenie pritom považuje západné bezpečnostné garancie za základ každého realistického riešenia konfliktu.
Záruky ako súčasť mierovej dohody
Americké ministerstvo tvrdenie o podmienkach bezpečnostných záruk odmieta. „Minister Rubio spolu s celou administratívou jasne zdôraznil, že bezpečnostné garancie musia byť súčasťou mierovej dohody,“ uviedol hovorca ministerstva Tommy Pigott.
Podľa Rubia je prezident Trump pripravený vyjednať záruky, ktoré by Ukrajine garantovali dlhodobú bezpečnosť.
Nejasné signály
Európski spojenci sa snažia zorientovať v rôznych signáloch, ktoré prichádzajú z Washingtonu. Niektoré európske štáty sa obávajú, že americká administratíva pri rokovaniach o mierových plánoch pre Ukrajinu nakloní váhy v prospech Ruska.
Nie je tam „nič o ľudských právach, humanitárnom práve, medzinárodnom práve ani princípoch,“ komentoval americké mierové plány nemenovaný diplomat a dodal, že tak „vzniká nová európska bezpečnostná architektúra plná dier“.