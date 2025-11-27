Spojenci majú obavy, že Trump podmieni poskytnutie bezpečnostných záruk podpísaním mierovej dohody

Podľa diplomatických zdrojov Marco Rubio európskym spojencom povedal, že Washington chce dosiahnuť mierovú dohodu, skôr než Kyjevu poskytne prípadné bezpečnostné záruky.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Foto: ilustračné, AP Photo/Evgeniy Maloletka
Európa Politika Politika z lokality Európa

Európski spojenci sa obávajú, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa podmieni poskytnutie bezpečnostných záruk Ukrajine uzavretím mierovej dohody s Ruskom. Informuje o tom web Politico.

Podľa diplomatických zdrojov americký minister zahraničných vecí Marco Rubio európskym spojencom povedal, že Washington chce dosiahnuť mierovú dohodu, skôr než Kyjevu poskytne prípadné bezpečnostné záruky. Ukrajinské vedenie pritom považuje západné bezpečnostné garancie za základ každého realistického riešenia konfliktu.

Záruky ako súčasť mierovej dohody

Americké ministerstvo tvrdenie o podmienkach bezpečnostných záruk odmieta. „Minister Rubio spolu s celou administratívou jasne zdôraznil, že bezpečnostné garancie musia byť súčasťou mierovej dohody,“ uviedol hovorca ministerstva Tommy Pigott.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Podľa Rubia je prezident Trump pripravený vyjednať záruky, ktoré by Ukrajine garantovali dlhodobú bezpečnosť.

Nejasné signály

Európski spojenci sa snažia zorientovať v rôznych signáloch, ktoré prichádzajú z Washingtonu. Niektoré európske štáty sa obávajú, že americká administratíva pri rokovaniach o mierových plánoch pre Ukrajinu nakloní váhy v prospech Ruska.

Nie je tam „nič o ľudských právach, humanitárnom práve, medzinárodnom práve ani princípoch,“ komentoval americké mierové plány nemenovaný diplomat a dodal, že tak „vzniká nová európska bezpečnostná architektúra plná dier“.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Daily Life
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Battle for Pokrovsk
19 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Daily Life
Viac k osobe: Donald TrumpMarco Rubio
Okruhy tém: americký minister zahraničných vecí Americký prezident bezpečnostné záruky Mierová dohoda Mierový plán Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk