Puel sa vracia na lavičku OGC Nice, nahradil odvolaného Haiseho

Francúzsky futbalový tréner Claude Puel sa po viac ako deviatich rokoch vrátil do klubu OGC Lille. Na lavičke účastníka Ligue 1 nahradil odvolaného krajana Francka Haiseho.
Puel už v Nice pôsobil v rokoch 2012 až 2016. „V pondelok začína svoju hlavnú úlohu v podobe zlepšenia výkonnosti tímu,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.
Organizácia zároveň poďakovala Haisemu a jeho asistentom „za ich odhodlanie a vykonanú prácu v červeno-čiernych farbách“ a zaželal Puelovi úspešný návrat na trénerskú lavičku.
Puel strávil celú hráčsku kariéru v susednom klube AS Monaco, v ktorom začal aj svoju trénerskú dráhu. Následne pôsobil ako kouč vo vlasti v Lille, Lyone a Saint-Étienne. V anglickej Premier League pracoval pre Southampton a Leicester.
Futbalisti Nice sú aktuálne až na 13. mieste hodnotenia Ligue 1. Tím z pobrežia Stredozemného mora nedávno v rámci Francúzskeho pohára zdolal druholigový Saint-Étienne, čím ukončil šnúru deviatich prehier, čo je negatívny klubový rekord.
Puelovo vymenovanie prichádza necelých desať dní po návrate bývalého trénera a súčasného prezidenta klubu Jean-Pierra Rivereho, ktorý nahradil Fabricea Bocqueta vo funkcii generálneho riaditeľa. Majiteľom klubu je spoločnosť INEOS, ktorá patrí britskému podnikateľovi Jimovi Ratcliffovi. Ten má tiež 25-percentný podiel v anglickom Manchestri United.
V novembri sa hráči, realizačný tím a vedenie stretli s negatívnou reakciou približne 200 fanúšikov pred tréningovým centrom, ktorí vyjadrili svoju nespokojnosť po domácej prehre s Lorientom 1:3.
Klub sa po krátkej zimnej prestávke predstaví najbližšie 3. januára doma proti Štrasburgu.