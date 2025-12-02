Fanúšikovia nezvládli šiestu prehru Nice v rade. Napadli dvoch hráčov, tí podali trestné oznámenie - VIDEO

Útočníci Nice Terem Moffi a Jérémie Boga dostali od klubu voľno po tom, ako ich v nedeľu (30.11.) večer napadli vlastní fanúšikovia po návrate z Lorientu s prehrou 1:3.
Podľa zdrojov webu ESPN čakalo na hráčov asi 400 ultras priaznivcov vo veľmi napätej atmosfére na tréningovom ihrisku. Dvaja z nich nastúpili do tímového autobusu, aby vyjadrili svoj hnev, a potom, čo hráči vystúpili, vypuklo násilie.
Moffi bol na týždeň a Boga na päť dní uvoľnený zo zdravotných dôvodov. Podľa ľudí, ktorí boli na mieste činu, boli obaja futbalisti fanúšikmi udieraní, opľúvaní, kopaní a urážaní.
Trénerská zmena v Skalici. Kto nahradil odvolaného Oulehlu?
Vyčítali im zlý prístup
Obaja hráči neskôr navštívili miestnu políciu, aby podali trestné oznámenie na útočníkov. Klub vydal toto vyhlásenie: „V nedeľu, po návrate z Lorientu, sme boli na tréningovom ihrisku privítaní veľkým davom. Klub chápe frustráciu vyvolanú sériou slabých výkonov, ktoré sú ďaleko od jeho hodnôt. Excesy, ktoré sme videli počas tohto zhromaždenia, sú však neprijateľné. Niekoľko členov klubu bolo napadnutých. OGC Nice im vyjadruje plnú podporu a tieto činy odsudzuje s najväčšou prísnosťou.“
Moffi a Boga boli najväčším terčom kritiky, fanúšikovia im vyčítajú zlý prístup v posledných týždňoch. Prvého menovaného udierali, kopali, ťahali za vlasy a potreboval pomoc brankára Yéhvanna Dioufa, aby sa dostal z davu do budovy tímu.
Športový riaditeľ Florian Maurice musel byť chránený bezpečnostnou službou, keď išiel k svojmu autu. Trénera Francka Haiseho však priaznivci povzbudzovali a povedali mu, že ho stále podporujú.
Mnohí hráči boli šokovaní a traumatizovaní z celej situácie a obviňovali klub z nedostatku bezpečnosti a ochrany. „Ako nás nemôžu viac chrániť? Bolo to neuveriteľné a desivé,“ povedal jeden z hráčov Nice pre ESPN.
Nice je na 10. mieste v Ligue 1. Prehra v Bretónsku bola šiestou v rade vo všetkých súťažiach. Počas novembra nevyhrali ani jeden zápas a nezískali ani jediný bod – v domácej súťaži ani v Európskej lige, kde sú poslední.