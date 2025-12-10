Pogba opäť hráva futbal, oblieka si dres Monaka. Stal sa akcionárom tímu v netradičnom športe - FOTO

Víťaz majstrovstiev sveta z roku 2018 nehral od septembra 2023 po pôvodnom štvorročnom treste za doping, ktorý bol znížený na 18 mesiacov Arbitrážnym súdom pre šport (CAS).
Paul Pogba
Na snímke francúzsky futbalista Paul Pogba. Foto: SITA/AP Photo/Philippe Magoni
Francúzsky futbalista sa po svojom dopingovom náleze vrátil na futbalové trávniky. Aktuálne oblieka dres Monaka, zahral si už v troch stretnutiach ako žolík z lavičky.

Okrem iného upútal aj pozornosť médií po tom, čo investoval do tímu v málo známom športe. Aspoň teda na európske pomery. Podporovať bude saudskoarabský tím Al Haboob.

Stredopoliar Monaka sa stal akcionárom a ambasádorom prvého profesionálneho klubu na svete, ktorý sa venuje pretekom na ťavách v Spojených arabských emirátoch a Perzskom zálive.

Rovnaké základy

Tridsaťdvaročný Pogba povedal pre BBC Sport: „Pozrel som si dosť dostihov na YouTube a vo voľnom čase som sa venoval výskumu, aby som pochopil techniky a stratégie. A čo ma najviac zaujalo, je to, koľko oddanosti to vyžaduje od všetkých zúčastnených. Nakoniec, šport je šport. Vyžaduje srdce, obetavosť a tímovú prácu.“

Preteky tiav sú športom, ktorý je obzvlášť populárny na Blízkom východe. „Ľudia si to možno neuvedomujú, ale šport vždy nejakým spôsobom spája. Či už ide o futbal, preteky tiav alebo box – základy sú podobné. Potrebujete odhodlanie, sústredenie, disciplínu a vytrvalosť. To je to, čo nakoniec robí šampiónov,“ priblížil.

Pogba, ktorý kedysi držal rekord za najdrahšieho futbalistu sveta, keď v roku 2016 prestúpil z Juventusu do Manchestru United za 89 miliónov libier, ďalej prezradil: „Byť najdrahším futbalistom sveta bola česť, ale so sebou to prinieslo aj veľa tvrdej práce, tlaku a zodpovednosti.“

Paul Pogba

Viac než len partnerstvo

Vlastniť jedného dňa najdrahšiu ťavu na svete by bolo krásnym zavŕšením kruhu – niečo zábavné, niečo zmysluplné a niečo, čo ho vzrušuje, priznal s tým, že sa to možno niekedy podarí.

Al Haboob, založený podnikateľmi Omarom Almaeenom a Safwanom Modirom, je prvým moderným tímom pretekov tiav na svete, ktorý súťaží na medzinárodnej úrovni.

„Paulovo zapojenie je transformatívne. Jeho vplyv, vodcovské schopnosti a vášeň pre kultúrne rozprávanie príbehov presne odzrkadľujú to, čo Al Haboob predstavuje. Toto partnerstvo je o viac než len o pretekaní – je o zdieľaní dedičstva, ktoré si zaslúži globálne uznanie,“ prezradil prvý z menovaných.

Znížený trest

Pogba sa 22. novembra vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo nastúpil ako striedajúci hráč v zápase Ligue 1, v ktorom Monako podľahlo Rennes 4:1.

Víťaz majstrovstiev sveta z roku 2018 nehral od septembra 2023 po pôvodnom štvorročnom treste za doping, ktorý bol znížený na 18 mesiacov Arbitrážnym súdom pre šport (CAS).

Vtedajší hráč Juventusu Turín tvrdil, že išlo o omyl a že mu bol podaný doplnok bez toho, aby vedel, že obsahuje zakázanú látku.

