Pogba opäť hráva futbal, oblieka si dres Monaka. Stal sa akcionárom tímu v netradičnom športe - FOTO

Francúzsky futbalista sa po svojom dopingovom náleze vrátil na futbalové trávniky. Aktuálne oblieka dres Monaka, zahral si už v troch stretnutiach ako žolík z lavičky.
Okrem iného upútal aj pozornosť médií po tom, čo investoval do tímu v málo známom športe. Aspoň teda na európske pomery. Podporovať bude saudskoarabský tím Al Haboob.
Stredopoliar Monaka sa stal akcionárom a ambasádorom prvého profesionálneho klubu na svete, ktorý sa venuje pretekom na ťavách v Spojených arabských emirátoch a Perzskom zálive.
Rovnaké základy
Tridsaťdvaročný Pogba povedal pre BBC Sport: „Pozrel som si dosť dostihov na YouTube a vo voľnom čase som sa venoval výskumu, aby som pochopil techniky a stratégie. A čo ma najviac zaujalo, je to, koľko oddanosti to vyžaduje od všetkých zúčastnených. Nakoniec, šport je šport. Vyžaduje srdce, obetavosť a tímovú prácu.“
Preteky tiav sú športom, ktorý je obzvlášť populárny na Blízkom východe. „Ľudia si to možno neuvedomujú, ale šport vždy nejakým spôsobom spája. Či už ide o futbal, preteky tiav alebo box – základy sú podobné. Potrebujete odhodlanie, sústredenie, disciplínu a vytrvalosť. To je to, čo nakoniec robí šampiónov,“ priblížil.
Pogba, ktorý kedysi držal rekord za najdrahšieho futbalistu sveta, keď v roku 2016 prestúpil z Juventusu do Manchestru United za 89 miliónov libier, ďalej prezradil: „Byť najdrahším futbalistom sveta bola česť, ale so sebou to prinieslo aj veľa tvrdej práce, tlaku a zodpovednosti.“
Viac než len partnerstvo
Vlastniť jedného dňa najdrahšiu ťavu na svete by bolo krásnym zavŕšením kruhu – niečo zábavné, niečo zmysluplné a niečo, čo ho vzrušuje, priznal s tým, že sa to možno niekedy podarí.
Al Haboob, založený podnikateľmi Omarom Almaeenom a Safwanom Modirom, je prvým moderným tímom pretekov tiav na svete, ktorý súťaží na medzinárodnej úrovni.
„Paulovo zapojenie je transformatívne. Jeho vplyv, vodcovské schopnosti a vášeň pre kultúrne rozprávanie príbehov presne odzrkadľujú to, čo Al Haboob predstavuje. Toto partnerstvo je o viac než len o pretekaní – je o zdieľaní dedičstva, ktoré si zaslúži globálne uznanie,“ prezradil prvý z menovaných.
Znížený trest
Pogba sa 22. novembra vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo nastúpil ako striedajúci hráč v zápase Ligue 1, v ktorom Monako podľahlo Rennes 4:1.
Víťaz majstrovstiev sveta z roku 2018 nehral od septembra 2023 po pôvodnom štvorročnom treste za doping, ktorý bol znížený na 18 mesiacov Arbitrážnym súdom pre šport (CAS).
Vtedajší hráč Juventusu Turín tvrdil, že išlo o omyl a že mu bol podaný doplnok bez toho, aby vedel, že obsahuje zakázanú látku.