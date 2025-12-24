Brankár Greif sa na tréningoch môže tešiť na Endrickove delovky, Brazílčan bude hosťovať v Lyone

Brazílsky futbalový talent Endrick, ktorý momentálne nemá veľa priestoru v španielskom klube Real Madrid, odchádza na hosťovanie do francúzskeho mužstva Olympique Lyon, v ktorom pôsobí i slovenský brankár Dominik Greif. „Olympique Lyonnais s radosťou víta Endricka, ktorý sa pripojí k profesionálnemu tímu od 29. decembra,“ uviedol Lyon na svojej webovej stránke.
Tento transfer prichádza necelých šesť mesiacov pred začiatkom budúcoročných majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, kde by 19-ročný hráč nechcel chýbať. O miestenky v brazílskom reprezentačnom tíme pod vedením trénera Carla Ancelottiho je však tvrdá konkurencia, preto sa Endrick rozhodol pre dočasnú zmenu dresu.
Calzonove slová ho pobúrili. Greif: Reprezentácia ma nepotrebuje a ani ja sa necítim byť jej dlžníkom - FOTO
Endrick odohral za brazílsky národný tím 14 zápasov a strelil tri góly, no jeho zatiaľ posledný gól prišiel v júni minulého roka a v roku 2025 si pripísal len jeden štart. Svoju profesionálnu kariéru začal v tíme Palmeirase už ako 16-ročný a zohral kľúčovú úlohu pri zisku dvoch po sebe idúcich titulov v brazílskej lige v rokoch 2022 a 2023.
Po dovŕšení 18 rokov v júli minulého roka prestúpil do Realu Madrid za sumu približne 47,5 milióna eur. V drese „bieleho baletu“ strelil sedem gólov v 40 súťažných zápasoch, no pod novým trénerom Xabim Alonsom má obmedzený herný čas.
Endrick, ktorý je známy svojimi tvrdými strelami z väčšej vzdialenosti, sa do Lyonu presúva na hosťovanie. Účastník Ligue 1 zaplatí Realu Madrid milión eur a pokryje polovicu hráčovho platu. Súčasťou dohody klubov nie je opcia na prestup.