PS, SaS a KDH organizujú protivládny protest aj v Košiciach, pribudnúť majú tiež ďalšie mestá

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) organizujú protivládny protest aj v Košiciach. Pribudnúť majú aj ďalšie mestá.

„Nikam neodchádzame,“ odkazuje vláde predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

V Bratislave prišli tisíce ľudí

Košický protest bude v utorok 12. decembra o 18:00 pri Dolnej bráne, pred Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach. V rovnakom čase opozícia pozýva aj na zhromaždenie v Bratislave.

„Slovensko máme radi a nenecháme Roberta Fica zlikvidovať právny štát a ukradnúť nám demokraciu. Spojili sme sa s kolegami z KDH a SaS a o spoločnom postupe sa rozprávame s ďalšími partnermi. Chceme dosiahnuť, aby bolo náš odpor voči praktikám Ficovej vlády počuť po celom Slovensku,” vyhlásil Šimečka.

Prvý protest usporiadali opozičné strany po tom, ako vláda prišla s návrhom na rozpustenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Zorganizovali ho za necelých 24 hodín a prišli naň tisíce ľudí.

Šimečka to považuje za úspech, no dodáva, že to je len začiatok.

Fico prekročil červené čiary

„Ak si Robert Fico myslel, že unesie právny štát narýchlo a v tichosti, lebo ľudia v zime a pred Vianocami neprídu na námestia, mýlil sa. Prídeme znova a znova, kým nepochopí, že prekročil všetky červené čiary,” zdôraznil predseda PS.

Pre všetkých, ktorí postup vlády odmietajú, je k dispozícii aj online petícia Zastavmeich.sk. Je to zároveň príležitosť vyjadriť svoju nespokojnosť aj pre tých, ktorí na zhromaždenia nemôžu prísť osobne, dodáva hnutie PS.