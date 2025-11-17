Prvá trojka bez bodu! Trenčín s Radivojevičom šokoval Bratislavu, prehrali aj Nitra a Žilina - VIDEO

Z prvých piatich tímov tabuľky vyhrali iba Košice! Devätnáste kolo hokejovej Tipsport ligy prinieslo niekoľko nečakaných výsledkov na úkor favorizovaných mužstiev.
Vedúca Nitra doma zaváhala s Popradom a dokonca nestrelila ani gól. Hosťom stačil na tri body jeden gól obrancu Ryana Sproula z prvej tretiny, ktorého pokus bol navyše tečovaný domácim obrancom Zachom Osburnom.
Americký brankár v službách Popradu Tyler Parks neinkasoval v druhom zápase za sebou, ktoré predposledný Poprad vyhral so skóre 5:0.
Budú ešte lepší
„Pre nás je dôležité každé víťazstvo. Ideme od zápasu k zápasu a každé tri body berieme. Z oboch strán to bol dobrý zápas, my sme podali tímový výkon. Ak budeme takto pokračovať, určite začneme bodovať a budeme lepší a lepší,“ povedal asistent trénera Popradu Jozef Budaj na webe HK Nitra.
Prehral aj Slovan Bratislava a to dokonca doma s Trenčínom (1:4), ktorý bol oficiálne bez hlavného trénera. Záskok Branka Radivojeviča by mal byť len dvojzápasový. Zatiaľ to stačilo na nakopnutie tímu, ktorý predtým prehral deväť z desiatich zápasov. A Slovan zasa získal minimálne bod v 16 zápasoch.
„Bola v tom emócia aj ochota blokovať strely, pobiť sa o výhru. Dostávali sme sa aj pod tlak, ale Julian Junca to v bránke riešil. Dodržali sme plán na zápas, keď sme sa čo najrýchlejšie dostávali zo zóny,“ vravel Radivojevič podľa denníka Šport.
Žilina a Zvolen s jedným gólom
Z vyššie postavených tímov v tabuľke prehrali aj druhá Žilina v Liptovskom Mikuláši (1:3), piata Banská Bystrica v Michalovciach (3:5) a Zvolen v Spišskej Novej Vsi (1:2).
„Domáci si víťazstvo zaslúžili, hrali výborne. Mikulášania nás zdolali aj u nás doma. Mrzí ma, že nás dnes prišlo podporiť zo Žiliny toľko ľudí a nedokázali sme sa im za to odvďačiť bodmi,“ uviedol strelec jediného žilinského gólu Jakub Kolenič na klubovom webe Vlkov.
Jeden z najlepších
Úlohu favorita potvrdili len štvrté Košice, ktoré doma prevalcovali posledný Prešov (6:1).
„Bol to jeden z našich najlepších výkonov v sezóne, čo sa týka realizácie na ľade. Na vysokej úrovni sme vyvážali puky z našej tretiny. To je dôvod, prečo sme v našom pásme nestrávili veľa času. Aj v útočnom pásme to bol jeden z našich najlepších zápasov,“ zhodnotil tréner Košíc Dan Ceman na webe kosiceonline.sk.
Najvyššia súťaž pokračuje teraz v rýchlom tempe s troma kolami v jednom týždni v štýle utorok, piatok, nedeľa.