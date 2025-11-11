Skvelé! Slovenskí parahokejisti sa kvalifikovali na ZPH 2026 do Talianska - VIDEO

Slovenská reprezentácia v parahokeji sa po paralympijskej premiére v Pekingu 2022 predstaví na ZPH aj v marci 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Zverenci trénera Ivana Hricka na turnaji v nórskom Jessheime dosiahli z piatich duelov bilanciu štyri víťazstvá a jedna prehra.
Slovenskí paralympionici získali šesť medailí v zložitých podmienkach, príjemne prekvapili curleri na vozíku
Na paralympiádu idú spolu s výberom Japonska, ktorý tiež prehral na turnaji len raz. Za najužitočnejšieho hráča celého podujatia vyhlásili kapitána slovenského družstva Martina Joppu, ktorý nazbieral dovedna 14 kanadských bodov za 7 gólov a 7 asistencií.
„Som extrémne hrdý, aj extrémne dojatý. Neskutočné srdce sme do toho dali, všetci chalani si siahli na dno síl. Bolo to ťažkých päť zápasov za šesť dní. Ale dovolím si povedať, že okrem jednej minúty proti Japoncom sme odohrali úžasný turnaj a zaslúžene sme získali miestenku. V šatni burácali emócie. Preto milujem hokej, lebo je to tímový šport a radosť, ktorá sa naakumuluje v kabíne, to je niečo neskutočné,” uviedol po postupe Joppa podľa oficiálneho webu Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Slovenskí parahokejisti prvýkrát v histórii postúpili na zimné paralympijské hry
Postup do Talianska spečatili Slováci pondelkovým triumfom 2:1 nad tímom Kórejskej republiky, do listiny strelcov sa zapísali Miroslav Stašák a práve spomenutý Joppa. V Jessheime slovenskí reprezentanti zdolali aj výbery Kazachstanu, Švédska a domáceho Nórska, podľahli len Japoncom.
„Pred štyrmi rokmi, keď sme sa vrátili z našej prvej paralympiády, sme začínali prakticky od začiatku s novým trénerom Ivanom Hrickom. Cieľ bol jasný: Miláno – Cortina. To sa nám podarilo a je to zásluha všetkých ľudí na Slovensku, ktorí nám fandili a pomáhajú nám. Samozrejme, chalani a realizačný tím, to je fantázia, skvelá skladačka ľudí a sme radi, že sme potešili našich fanúšikov. Ideme si to užiť do Milána spolu s našimi hokejistami. Lebo hokej spája, hokej je len jeden. Ďakujeme pekne za podporu,“ vyhlásil generálny manažér výberu Miroslav Dráb.
Na ZPH v Taliansku sa pravdepodobne nekvalifikujú žiadni Rusi ani Bielorusi
Pri paralympijskej premiére slovenskí parahokejisti obsadili 7. priečku, keď v Pekingu získali v skupine jeden bod za prehru s Talianskom 1:2 po samostatných nájazdoch.