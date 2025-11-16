Nemec opäť s víťaznou trefou. Nedá sa zastaviť, hovorí o slovenskom obrancovi legenda New Jersey

Nemec po stretnutí priznal, že v nájazdoch očakával skôr iných spoluhráčov.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Devils Capitals Hockey
Šimon Nemec Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Hokej Hokej z lokality Spojené štáty americké

Hokejový obranca Šimon Nemec má formu ako hrom. Po tom, ako v stredajšom dueli NHL na ľade Chicaga Blackhawks zaznamenal hetrik a pomohol tak k triumfu New Jersey Devils 4:3 po predĺžení, si v sobotu pripísal na konto ďalší víťazný zásah. Tentoraz to však nebolo v „extra čase“, ale v samostatných nájazdoch.

Dvadsaťjedenročný rodák z Liptovského Mikuláša v zápase vo Washingtone vo štvrtej sérii nájazdovej lotérie chladnokrvne premenil svoj pokus a hostia tak zvíťazili 3:2 po nájazdoch. Nemec si počínal ako ostrieľaný profík, čo legendárny obranca „diablov“ Ken Daneyko okomentoval takto: „Nemôžete ho zastaviť. Môžete len dúfať, že ho aspoň udržíte na uzde.

Nemec po stretnutí priznal, že v nájazdoch očakával skôr iných spoluhráčov. Nemyslel si, tréner Sheldon Keefe zverí takúto zodpovednú úlohu aj jemu. „Keď Sheldon povedal, že idem ja, v duchu som si hovoril: ‚Máš len jeden pokus, tak ho jednoducho využi‘. A vyšlo to,“ povedal Nemec.

V 18 zápasoch novej sezóny má Nemec na konte 12 bodov a je najproduktívnejší Slovák v NHL. Juraj Slafkovský nazbieral v 18 dueloch deväť bodov.

Viac k osobe: Juraj SlafkovskýKen DaneykoSheldon KeefeŠimon Nemec
Firmy a inštitúcie: Chicago BlackhawksNew Jersey Devils
Okruhy tém: Duel NHL

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk