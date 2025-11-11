Niekdajší slovenský hokejový reprezentant prišiel o prácu trénera v českom Zlíne

Séria štyroch prehier bez prerušenia a pád na 10. priečku tabuľky druhej najvyššej súťaže stál pozíciu slovenského kouča českého hokejového klubu RI Okna Berani Zlín. Okrem hlavného kormidelníka Jána Pardavého na striedačke A-tímu končí aj jeho asistent Richard Kapuš. Ich posty preberajú kouč juniorky Martin Janeček a klubová legenda Martin Hamrlík.
„Situácia nikoho v klube neteší, ale po sérii zlých výsledkov potrebujeme tím naštartovať a dať mu nový impulz,“ reagoval na oficiálnom webe klubu športový manažér Jan Srdínko.
Päťdesiatštyriročný Pardavý opúšťa lavičku Zlína po necelých dvoch ročníkoch. V predchádzajúcej sezóne priviedol svoje družstvo k striebru v Maxa lige, no v tejto sezóne sa jeho zverencov nedarí a tápu. V novembri prehrali s Kolínom 0:6 a Porubou 0:4.
V tomto ročníku Zlín dosiahol deväť víťazstiev a zaznamenal jedenásť prehier, pričom má len o sedem bodov viac ako posledný tím hodnotenia – rezerva Pardubíc. Nepomáhali rošády so zostavou, preto prišlo k zmene v realizačnom tíme.
„Zmenu sme chceli spraviť čo najrýchlejšie, aby už v stredajšom zápase stál na lavičke nový realizačný tím, ktorý sme zostavili z vlastných zdrojov,“ doplnil Srdínko.
Vedenie klubu zo Zlína tiež pracuje na krokoch smerujúcich k naštartovaniu A-tímu. „Na súčasných výsledkoch sa podieľa viacero faktorov vrátane výkonov jednotlivých hráčovm ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť. ďalšie pôsobenie v klube preto bude závisieť na prístupe každého z nich,“ zdôraznil Srdínko.