Najväčší zápas kariéry pre Nemca. Hetrikom zostrelil Chicago, rozhodol v predĺžení - VIDEO

Neuveriteľný zápas odohral v NHL slovenský obranca Šimon Nemec. Prvým hetrikom v zámorskej kariére sa postaral o pôsobivú otočku v prospech New Jersey na ľade Chicaga.
Hostia vyhrali 4:3 a Nemec strelil prvý, tretí aj štvrtý gól „diablov“. Po 17 zápasoch novej sezóny má na konte 12 bodov a je najproduktívnejší Slovák v NHL. Juraj Slafkovský má 9 bodov.
Bekhendom, aj do prázdnej
Prvý gól strelil 21-ročný Lipták v závere druhej tretiny, keď nečakaným bekhendom prekonal inak výborného Spencera Knighta a vyrovnal na priebežných 1:1. Veľký podiel na góle mal Nico Hischier, ktorý po vyvezení puku do útočného pásma naviazal na seba hráčov súpera a potom prihral Nemcovi do druhej vlny.
Ešte štyri minúty pred koncom tretej tretiny hostia z Newarku prehrávali 2:3, ale potom Nemec po skvelej akcii Jacka Hughesa a prihrávke Stefana Noesena strelou do prázdnej bránky vyrovnal na 3:3.
Paráda v predĺžení
Absolútny vrchol v podaní Nemca však prišiel v predĺžení. V atraktívnej, ale zradnej hre troch proti trom sa Nemec v prvých troch minútach poriadne nedotkol puku, ale potom skvelým spôsobom rozhodol o víťazstve hostí.
Obrovský kredit patrí brankárovi New Jersey Jacobovi Markströmovi, ktorý dlhou kolmou prihrávkou našiel slovenského obrancu na útočnej modrej a ten po vniknutí do pásma vymietol pravý roh Knightovej bránky – 3:4.
Prvá hviezda
Nemec sa právom stal prvou hviezdou zápasu. Ukončil ho s bilanciou 3 góly, 4 plusové body a 5 striel na bránku. K tomu pridal aj jeden blok. Spolu s Lukom Hughesom ako jediní dvaja aktéri zápasu odohrali vyše 26 minút.