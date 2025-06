Progresívne Slovensko stratilo percento podpory, Smer je pod dvadsiatimi. Kto by zostavil vládu?

Ak by sa parlamentné voľby konali počas najbližšieho víkendu, vyhralo by ich Progresívne Slovensko s voličskou podporou 21,5 % pred Smerom-SD s 19 % a Hlasom-SD, ktorý by získal 12,1 % . Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Štvrté hnutie Slovensko by získalo 8,8 % , KDH 7,8 % , Republika 7,3 % a do Národnej rady SR by sa dostala aj SaS so ziskom 7,2 %. Naopak, brány parlamentu by neprekročili Demokrati (4,5%), SNS (4,2% ), ani Maďarská aliancia 3,5 % .

V porovnaní s aprílovým prieskumom stratilo Progresívne Slovensko 1 percento podpory voličov, Smer-SD 1,5 percenta. Ďalšie strany, ktoré by sa podľa prieskumu dostali do parlamentu, mali veľmi mierne vyššie preferencie v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom agentúry AKO.

Keďže podľa tohoto prieskumu by strana SNS neprešla do parlamentu, tak by strany súčasnej koalície Smer-SD (34 mandátov) a Hlas-SD (21 mandátov) potrebovali na zostavenie koalície ďalšieho koaličného partnera. Republika by mala 13 mandátov, na zostavenie koalície by to nestačilo. PS (39 mandátov) + KDH (13) + SaS (13) by taktiež potrebovala ďalšiu stranu na zostavenie koalície. Hnutie Slovensko by malo 16 mandátov.

Agentúra AKO zbierala dáta pre tento prieskum v dňoch 19. až 26. mája.