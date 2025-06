Progresívne Slovensko dominuje aj v ďalšom volebnom prieskume, koalíciu by však zostavilo s ťažkosťami

Progresívne Slovensko (PS) zvíťazilo v ďalšom volebnom prieskume. Ak by sa voľby konali v polovici júna, progresívci by zvíťazili so ziskom 22,5 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD s podporou 19,3 percenta.

Za Smerom by nasledovala strana Hlas-SD, ktorá by vo voľbách získala 12,1 percenta hlasov voličov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu televízie Joj24 Analýzy 24. Agentúra robila prieskum od 11. do 19. júna na vzorke 1 000 respondentov.

Národniari by sa do parlamentu nedostali

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (8,1 %), hnutie Slovensko (8 %), strana Sloboda a Solidarita (7,3 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 %). Do Národnej rady SR by sa, naopak, nedostali Demokrati (4,8 %), koaličná Slovenská národná strana (4,1 %), Maďarská aliancia (3,4 %) ani hnutie Sme rodina (2,7 %).

Prieskum ďalej ukázal, že 15 percent z opýtaných ešte nie je rozhodnutých, koho by volili Ďalších 13,2 percenta respondentov sa vyjadrilo, že by voliť nešlo. Rozhodnutých voličov je teda 68,4 percenta.

Najviac mandátov by sa ušlo progresívcom

Ak by voľby dopadli podľa tohto prieskumu, národniari by sa do parlamentu nedostali a strany súčasnej koalície by tak potrebovali na zostavenie novej koalície iného partnera. Smer-SD by totiž vo voľbách získal 34 mandátov a Hlas-SD by ich získal 22.

Najviac mandátov – 40, by sa ušlo progresívcom. Hnutie Republika by malo 15 poslancov, hnutie Slovensko 14, liberáli by získali 13 mandátov a kresťanskí demokrati 12. Strana Demokrati sa v prieskumoch dlhodobo pohybuje na hranici zvoliteľnosti.