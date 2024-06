Progresívci získali prvého župana Jozefa Viskupiča, posilňovanie strany v regiónoch bude pokračovať

Do Progresívneho Slovenska vstupuje predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Je to prvý župan, ktorý bude pôsobiť v strane. Progresívne Slovensko chce podľa predsedu Michala Šimečku po víťazných voľbách do Európskeho parlamentu „prečísliť“ terajšiu vládnu koalíciu aj v komunálnych a župných voľbách, ktoré budú o viac ako dva roky.

Posilňovanie Progresívneho Slovenska

„Toto je len začiatok, pokiaľ ide o posilňovanie Progresívneho Slovenska v komunálnej a župnej politike a pokiaľ ide o posilňovanie našej prítomnosti po celom Slovensku. Budeme otvárať nové regionálne kancelárie, chystáme výjazdové zasadnutia poslaneckého klubu po celom Slovensku a chystáme aj ďalšie personálne akvizície,“ povedal Šimečka, keď v Trnave predstavoval Viskupiča ako novú posilu.

Potvrdil, že prebiehajú rozhovory s mnohými ľuďmi z komunálnej politiky a ďalšími výraznými osobnosťami. Ich cieľom podľa Šimečku je, aby Progresívne Slovensko ďalej rástlo.

Viskupič vyhlásil, že má ambíciu pomôcť formovať politiku pre Slovensko, regióny, mesta, obce a hlavne občanov spôsobom, ktorý je rázny, slušný, predvídateľný a odborný.

„Preto som sa rozhodol pridať k Progresívnemu Slovensku, v ktorom som za ostatné obdobie našiel v mnohých otázkach spoločný jazyk,“ povedal Viskupič.

Spolupráca s inými stranami

Viskupič je predsedom Trnavského samosprávneho kraja od roku 2017, v krajských voľbách zvíťazil s podporou širokého spektra politických strán aj v roku 2022. Nepredpokladá, že vstup do Progresívneho Slovenska by na tejto podpore niečo zmenil, spolupráca s inými stranami bude podľa neho pokračovať.

„Cítim mandát toho ,nesmeráckehoʻ a ,nehlasáckehoʻ spektra v našom kraji a reprezentujeme ho v spolupráci na krajskej úrovni. Ja na túto stranu politického spektra prirodzene patrím,“ vysvetlil Viskupič.

Jozef Viskupič bol jedným zo štyroch zakladateľov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (dnes Slovensko) vedeného Igorom Matovičom. Zámer odísť bývalým kolegom z hnutia prezentoval na sneme začiatkom marca.