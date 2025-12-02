Progresívci predstavili svojho kandidáta na post primátora Pezinka, mesto potrebuje skutočnú zmenu – VIDEO

Viem, čo sú problémy tohto mesta. Poznám ťažké podmienky v školstve a sociálnej pomoci, aj chyby v parkovacej politike. Stojí pred nami aj hrozba v podobe ťažby antimónu na Trojarovej, uviedol kandidát PS.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hanulik.jpg
Progresívne Slovensko predstavuje kandidáta na post primátora Pezinka Juraja Hanulíka. Utorok, 2. december, 2025. Reprofoto: www.facebook.com
Pezinok Politika Politika z lokality Pezinok

Progresívne Slovensko (PS) predstavilo svojho kandidáta na post primátora Pezinka – Juraja Hanulíka. „Našim hlavným cieľom je, aby sa na Slovensku žilo lepšie a na to treba do politiky priviesť zmenu aj v menších mestách a na dedinách,“ vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Hanulík chce podľa neho vytvárať z Pezinka otvorené, transparentné mesto, v spolupráci s občanmi.

Mesto potrebuje skutočnú zmenu

Mesto, ktoré je poprepájané kvalitnou infraštruktúrou a rieši problémy občanov v rozhovore s nimi, nie potajomky a chaoticky. Mesto, ktoré rozvíja svoju kultúru, prírodu aj identitu a chráni ich – napríklad aj pred hrozbou zlatého žltnutia viniča, ktorú si Juraj ako predseda komisie vinohradníctva veľmi dobre uvedomuje,“ dodal Šimečka. Hanulík v súčasnosti v Pezinku pôsobí ako mestský poslanec a predseda Komisie kultúry, vinohradníctva a cestovného ruchu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Viem, čo sú problémy tohto mesta. Poznám ťažké podmienky v školstve a sociálnej pomoci, aj chyby v parkovacej politike. Stojí pred nami aj hrozba v podobe ťažby antimónu na Trojarovej. Mesto potrebuje skutočnú zmenu. Nestačí už len opravovať chyby – musíme ho začať riadiť s jasným plánom,” zdôraznil Hanulík s tým, že v blízkom čase predstaví tím odborníkov v kľúčových oblastiach, pripravených pracovať pre mesto.

Pozícia lídra regiónu

Pezinku podľa Hanulíka hrozí, že sa stane iba akýmsi satelitom Bratislavy. „Chcem, aby si mesto opäť získalo pozíciu lídra regiónu. Aby bolo domovom tradícií, prepojených komunít a zároveň prostredím pre moderné podnikanie. Základom je dobrá komunikácia mesta s jeho obyvateľmi, fungujúce verejné služby a doprava. Na to je však potrebná skutočná zmena na poste primátora,” vyhlásil.

Podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová pripomenula dôležitú tému pre Pezinok – zámer ťažiť nerasty v oblasti Trojarová. Na prieskumné práce týkajúce sa plánovanej ťažby antimónu už dávnejšie spolu s Hanulíkom upozornila.

Kým sa minister Taraba či súčasný primátor Pezinka vyhovárajú jeden na druhého, v chránenej oblasti sa začalo s prieskumnými vrtmi aj napriek neplatným povoleniam,“ dodala.

Viac k osobe: Michal ŠimečkaTamara StohlováTomáš Taraba
Firmy a inštitúcie: PS Progresívne Slovensko
Okruhy tém: Kandidát na primátora Minister životného prostredia SR Predseda Progresívneho Slovenska

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk