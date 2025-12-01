Prieskum ukázal rast Progresívneho Slovenska a stabilnú podporu Smeru-SD, Hlas-SD je až na piatom mieste

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom novembra, zvíťazilo by v nich hnutie Progresívne Slovensko (PS). Volilo by ich 23,6 percenta ľudí. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N. Prieskum bol realizovaný od 24. do 28. novembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 018 respondentov starších ako 18 rokov.
Matovičovci predbehli Hlas-SD
Druhé miesto v prieskume obsadila strana Smer-SD, získala by 17,8 percenta voličských hlasov. S odstupom vyše siedmich percent sa za Smerom umiestnilo v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika. Volilo by ho 10,7 percenta opýtaných. Štvrté miesto patrí opozičnému Hnutiu Slovensko s podporou 9,5 percenta voličov.
Matovičovci v prieskume šliapu Hlasu na päty, Progresívne Slovensko si tentokrát pohoršilo najviac
V prieskume matovičovci predbehli v súčasnosti koaličnú stranu Hlas-SD, ktorú by volilo 7,8 percenta opýtaných. Do parlamentu by sa dostali aj strana Sloboda a Solidarita (SaS), získala by hlasy 6,7 percenta voličov, a tiež Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 5,5 percenta voličských hlasov. Do Národnej rady (NR) SR by sa veľmi tesne dostali ešte mimoparlamentní Demokrati, volilo by ich 5,1 percenta voličov.
Smer-SD už na Progresívne Slovensko stráca viac ako šesť percent, medzimesačne najviac klesla Republika a opozícia by bez Matoviča mala 75 kresiel
Pred bránami parlamentu by skončila Maďarská aliancia, ktorú by volilo 3,7 percenta opýtaných. Do zákonodarného orgánu by sa nedostali ani hnutie Sme rodina so ziskom 2,8 percenta voličských hlasov, ani Slovenská národná strana, ktorá je v súčasnosti súčasťou vládnej koalície. Podľa výsledkov prieskumu by ju v závere novembra 2025 podporilo 2,2 percenta voličov.
Podpora strany Smer-SD je stabilná
Prieskum zachytil aj vznikajúci subjekt Zoroslava KolláraPrávo na pravdu, vo voľbách by strana získala 1,3 percenta hlasov. Strana Za ľudí by získala jedno percento hlasov (vo voľbách v roku 2023 kandidovala vrámci koalície s vtedajším hnutím OĽaNO, dnes Hnutie Slovensko, a Kresťanskou úniou – pozn. SITA). Iné strany by volilo 2,4 percenta opýtaných. Volebná účasť by na sklonku tohtoročného novembra dosiahla 63 percent.
Progresívci si v porovnaní s októbrom polepšili o dva percentuálne body. Podpora Smeru je podľa agentúry Ipsos relatívne stabilná, hnutie Republika si mierne polepšilo a vracia sa na úroveň septembrových výsledkov.
V prípade Hlasu pokračuje dlhodobý trend poklesu preferencií, tentokrát ho preskočilo aj Hnutie Slovensko. Podpora matovičovcov, naopak, kontinuálne rastie. SaS, KDH a Demokrati dosiahli v porovnaní s októbrom horšie výsledky, najviac stratili kresťanskí demokrati, a to jeden percentuálny bod.
Prerozdelenie kresiel v parlamente
Osem politických subjektov, ktoré by sa dostali do parlamentu by si po prepočítaní hlasov na mandáty prerozdelilo kreslá v NR SR tak, že progresívci by mali najviac, a to 41 poslancov. Smer-SD by mal o desať menej, teda 31 poslancov. Hnutie Republika by obsadilo 19 kresiel, Hnutie Slovensko 16 a Hlas by mal 13 mandátov. Strana SaS by mala v parlamente 12 zástupcov a KDH s Demokratmi by získali zhodne po deväť mandátov.
Štátny prieskum poslal do parlamentu až 9 strán, Demokrati sú skokanom mesiaca a najviac si pohoršilo PS
Súčasné koaličné strany Smer a Hlas by nedokázali získať väčšinu v parlamente ani s podporou Republiky. Spolu by mali 63 poslancov. Súčasné opozičné strany a Demokrati by dokázali získať parlamentnú väčšinu, no potrebovali by na to aj hnutie Igora Matoviča, s ktorým by mali 87 mandátov. Bez obyčajných ľudí by ale PS, SaS, KDH a Demokratom chýbalo niekoľko poslancov na získanie väčšiny, spoločne by tieto štyri subjekty totiž mali 71 mandátov.