Progresívci chcú od poskytovateľov sociálnych služieb, aby zverejňovali zoznam žiadateľov

Progresívne Slovensko chce od poskytovateľov sociálnych služieb, aby zverejňovali evidenciu žiadateľov. Žiadajú to poslanci z klubu Progresívne Slovensko (PS) Marek Lackovič a Jana Hanuliaková v rámci novely zákona o sociálnych službách, ktorú predložili do parlamentu a bude sa o nej hlasovať v utorok doobeda.

Cieľom návrhu je zvýšiť súčasnú mieru transparentnosti pri obsadzovaní ubytovacích kapacít v rámci verejných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov.

„Návrh zákona svojím obsahom vytvára povinnosť pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb zverejňovať evidenciu žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby o ubytovacie miesto vo verejných zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom svojich webových sídiel, čím má za cieľ zabezpečiť vyššiu mieru kontroly nad spravodlivým prideľovaním voľných ubytovacích kapacít,“ uvádza sa v predloženom dokumente.

Po novom by zriaďovatelia museli tieto evidencie pravidelne aj aktualizovať, čím záujemcovia o sociálne služby získajú možnosť nahliadať do obsadenosti jednotlivých zariadení. Týmto krokom sa podľa predkladateľov zabezpečí rovnomernejšia distribúcia čakateľov naprieč zariadeniami sociálnych služieb.

„Návrh zákona tiež zjednocuje systém zverejňovania evidencie žiadateľov so zreteľom na to, že dodnes neexistuje jednotný model, ktorý by pri procese zaraďovania čakateľov do evidencie žiadateľov uplatňovali všetky obce a vyššie územné celky,“ dopĺňajú predkladatelia, ktorí poukazujú na súčasný problém, kedy obyvatelia niektorých vyšších územných celkov nemajú k dispozícií žiadny verejný zoznam čakateľov.