Príslušníci NAKA stále nedostali mzdu, na ktorú majú nárok. Ministerstvo vnútra hovorí o „technickom probléme“

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa rozhodnutím súdu mohli vrátiť do práce, stále nedostali mzdu, na ktorú majú nárok. Ako na sociálnej sieti napísal ich právny zástupca Peter Kubina, v piatok 12. januára bol výplatný termín za mesiac december 2023.

Rezort vnútra podľa Kubinu označil nevyplatenie miezd policajtom za „technický problém”, ktorý bude vyriešený v súlade so zákonom. Situácia však podľa neho pretrváva už druhý mesiac.

Návrhy na vydanie platobných rozkazov

„Policajti Štefan Mašin, Milan Sabota a Branislav Dunčko, ktorí boli počas celého mesiaca v službe, nedostali zaplatenú mzdu, ktorú podľa zákona dostať mali, ale opäť len minimálnu mzdu tak, ako keby boli postavení mimo služby, teda ako keby neodkladné opatrenia súdu v ich prípade ani neexistovali,“ uviedol Kubina s tým, že z tohto dôvodu podali návrhy na vydanie platobných rozkazov, o ktorých by mal súd podľa zákona rozhodnúť do 10 pracovných dní. V prípade Mašina podľa neho už súd rozhodol a prikázal ministerstvu vnútra doplatiť mu mzdu aj za december 2023.

Exekúciu by riešili neradi

„Samozrejme, aj s úrokom z omeškania a náhradou trov konania (čo je čistá škoda spôsobená štátu),“ zdôraznil advokát. Doplnil, že stále dúfa, že niekto na ministerstve vnútra pohľadá a nájde stratený rozum a nedopracujeme sa až k exekúcii.

Mestský súd Bratislava IV nariadil v prípade spomenutých policajtov ešte na jeseň minulého roku neodkladné opatrenia, na základe ktorých sa mohli vrátiť do práce. Súd rozhodol, že má právomoc rozhodovať v antidiskriminačnom spore a ako predbežnú otázku posudzoval súlad konania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) so zákonom o ochrane oznamovateľov, a to konkrétne nezískanie predošlého súhlasu od Úradu na ochranu oznamovateľov.