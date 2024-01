NAKA už nebude fungovať v súčasnej podobe, uviedol Šutaj Eštok a nevylúčil ani jej zrušenie

Národná kriminálna agentúra nebude ďalej fungovať v súčasnej podobe. V rozhovore pre denník Štandard to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Nevylúčil pritom ani možné zrušenie útvaru, primárne by však podľa neho malo ísť o reorganizáciu.

„Je to moloch, ktorý má zbytočne veľa špecializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať,“ povedal minister. Ako ďalej uviedol, fungovanie polície by sa mohlo prispôsobiť plánovaným zmenám na prokuratúre.

„Ak sa kauzy a spisy po zrušení špeciálnej prokuratúry rozdelia na kraje, tak aj v polícii budeme musieť posilniť kraje, špecializované útvary budú krajské,“ skonštatoval Šutaj Eštok.

Minister zdôraznil, že v súvislosti s reformou Národnej kriminálnej agentúry je na stole viacero alternatív a návrhov. „Jeden z nich ráta s tým, že z troch krajských zložiek NAKA by bolo viacero krajských útvarov. Ale je na stole aj návrh na zrušenie. No nechcem predbiehať, bude to závisieť aj od toho, ako bude po novom fungovať prokuratúra,“ doplnil minister vnútra.