Pripravil ho o medailu? Rýchlokorčuliar si vybil zlosť na súperovi, po pretekoch mu nadával a strčil doň - VIDEO

Holandský rýchlokorčuliar Joep Wennemars z Holandska dostal povolenie na opakovanú súťaž vo dvojici mužov na 1 000 metrov po kontroverzii v jeho pôvodnom pretekoch.
V zákrute sa totiž zrazil s čínskym protivníkom C‘-wen Lienom, čo ho trochu vyviedlo z miery a spomalilo. Napriek tomu sa dokázal skoncentrovať a dôjsť do cieľa prvý.
Rýchlokorčuliar má vo vonkajšej dráhe pri výmene dráhy prednosť. Po preskúmaní incidentu rozhodcovia Číňana diskvalifikovali. To bolo ešte predtým, než sa rozhodol reagovať Wennemars.
Reparát nevyšiel
Skončil na celkovom 5. mieste len 0,24 sekundy za bronzovou medailou. Zrážkou jasne stratil rýchlosť, čo mu potenciálne znemožnilo šancu na pódium.
Približne pol hodinu po pôvodnej jazde dostal Wennemars druhú šancu. Zdalo sa však, že bojuje s únavou a jeho čas bol len deviaty najlepší. Majster sveta z roku 2025 v disciplíne na 1 000 m tak nezískal ďalší cenný kov do zbierky.
V cieli bol nesmierne nahnevaný. Nadával a mával rukami. V jednom momente počkal na svojho čínskeho kolegu a hoci od neho zrejme počul ospravedlnenie, strčil ho do chrbta.
🔥🇮🇹 | Nee! Een hele ongelukkige kruising voor Joep Wennemars. De Nederlander gaat bijna onderuit, zet de snelste tijd neer, maar is woest op Ziwen Lian. #MilanoCortina2026
Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/NCefY9P9X0
— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 11, 2026
Podobný incident
S istotou to nemožno povedať, ale pravdepodobne v zrážke stratil čas potrebný na zisk medaily. „To sa nikdy nedozvieme. Ale vzhľadom na to, ako veľmi ho spomalil, myslím si to,“ povedal tréner Jac Orie.
Američan Jordan Stolz získal zlato s olympijským rekordom 1:06,28 min. Druhý skončil Jenning de Boo z Holandska a tretí Ning Čung-jen z Číny.
Kontroverzný incident pripomenul preteky na 1 000 metrov na zimných olympijských hrách v roku 2022, keď Kanaďan Laurent Dubreuil pretekal s Holanďanom Kaiom Verbijom. Po rýchlom štarte prvého menovaného Verbij spomalil, aby sa vyhol možnej zrážke. Kanaďan nakoniec získal striebro.