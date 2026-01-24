Prinesie druhé kolo mierových rokovaní Ukrajiny a Ruska výsledky?

Bojujúce strany označili otázku územia v Doneckej a Luhanskej oblasti za jeden z kľúčových bodov pri hľadaní dohody o ukončení vojny.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Foto: SITA/AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Vyjednávači z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v sobotu v Abú Zabí začnú druhé kolo rokovaní o mierovom pláne, ktorý presadzuje americký prezident Donald Trump s cieľom ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Prvé kolo rozhovorov bolo v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že riešili podmienky na ukončenie vojny a spôsob ďalších rokovaní.

Bojujúce strany označili otázku kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou za jeden z kľúčových bodov pri hľadaní dohody o ukončení vojny. Ruský vodca Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva má v úmysle získať silou úplnú kontrolu nad východnou časťou Ukrajiny, ak rokovania zlyhajú. „Postoj Ruska je v tejto veci dobre známy. Ukrajinské ozbrojené sily sa musia stiahnuť z územia Donbasu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že návrh dohody o ukončení vojny je „takmer, takmer hotový“ a že so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom dosiahli zhodu v otázke povojnových bezpečnostných záruk.

Stretnutie v Spojených arabských emirátoch sa koná v čase, keď v Kyjeve po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru zostali tisíce ľudí bez kúrenia v mrazivom počasí. Európska únia, ktorá na Ukrajinu poslala stovky generátorov na výrobu elektriny, obvinila Moskvu z toho, že zámerne necháva civilistov bez kúrenia.

Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk