Prinesie druhé kolo mierových rokovaní Ukrajiny a Ruska výsledky?

Vyjednávači z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v sobotu v Abú Zabí začnú druhé kolo rokovaní o mierovom pláne, ktorý presadzuje americký prezident Donald Trump s cieľom ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu. Prvé kolo rozhovorov bolo v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že riešili podmienky na ukončenie vojny a spôsob ďalších rokovaní.
Bojujúce strany označili otázku kontroly nad Doneckou a Luhanskou oblasťou za jeden z kľúčových bodov pri hľadaní dohody o ukončení vojny. Ruský vodca Vladimir Putin opakovane vyhlásil, že Moskva má v úmysle získať silou úplnú kontrolu nad východnou časťou Ukrajiny, ak rokovania zlyhajú. „Postoj Ruska je v tejto veci dobre známy. Ukrajinské ozbrojené sily sa musia stiahnuť z územia Donbasu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Putin povedal americkej delegácii jasné stanovisko: Bez vyriešenia územnej otázky „nemá zmysel dúfať“ v ukončenie vojny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že návrh dohody o ukončení vojny je „takmer, takmer hotový“ a že so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom dosiahli zhodu v otázke povojnových bezpečnostných záruk.
Stretnutie v Spojených arabských emirátoch sa koná v čase, keď v Kyjeve po ruských útokoch na energetickú infraštruktúru zostali tisíce ľudí bez kúrenia v mrazivom počasí. Európska únia, ktorá na Ukrajinu poslala stovky generátorov na výrobu elektriny, obvinila Moskvu z toho, že zámerne necháva civilistov bez kúrenia.