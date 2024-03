Primátor Košíc Polaček podľa prokuratúry neporušil zákon, keď mestským častiam nedoplatil podielové dane (foto)

Krajská prokuratúra v Košiciach dospela k záveru, že primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) neporušil žiadny všeobecne platný právny predpis tým, že mestským častiam nedoplatil časť podielových daní za posledné mesiace roka 2023. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa prokuratúry Jarmila Janová.

„V predmetnej veci bolo v januári podaných sedem podnetov starostov košických mestských častí Sídlisko KVP, Staré Mesto, Sídlisko Ťahanovce, Juh, Dargovských hrdinov, Nad jazerom a Západ. Vybavené boli 13. marca 2024 odložením,“ uviedla.

Krajská prokuratúra porovnala právny a skutkový stav, a dospela k záveru, že Polaček neporušil zákon, keď vykonal tretiu zmenu programového rozpočtu za minulý rok.

Prokuratúra nekonštatovala pochybenie

Prokuratúra uviedla, že primátor mesta bol oprávnený na to, aby vykonal predmetné rozpočtové opatrenie, pochybenie nekonštatovala ani v prípade zmien rozpočtu, ktoré sú spojené s nevyplatením časti podielových daní.

„Pokiaľ ide o prieskum nevyhnutnosti vykonania zmien rozpočtu primátorom, treba uviesť, že prostriedky prokurátorského dozoru sú určené výlučne a len na odstránenie zisteného porušenia zákonnosti,“ uvádza sa v dokumente s tým, že prokurátor neskúma ani účelnosť, ani hospodárnosť či vhodnosť postupov a rozhodovania orgánov verejnej správy.

Zákonnosť primátorových rozhodnutí bola posudzovaná len z právneho hľadiska.

Reakcia primátora Polačeka

Primátor Polaček v reakcii na rozhodnutie prokuratúry uviedol, že ho teší konštatovanie, že mesto nepochybilo. „Rozhodnutie nevyplatiť nebolo jednoduché,“ uviedol počas tlačového brífingu.

Zdôraznil, že mesto bolo na sklonku minulého roka vo finančnej tiesni, rovnako poukázal, že rozhodnutie bolo prediskutované s odborníkmi i právnikmi, a rovnako o ňom na rôznych platformách diskutovali s poslancami či starostami. Polaček poznamenal, že viacerí starostovia, obzvlášť v prípade väčších mestských častí, majú čím ďalej tým väčšie nároky.

Poukázal tiež na problematiku toho, že viacerí poslanci sú tiež starostami v mestských častiach. Primátor Košíc avizoval zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva na piatok 22. marca. V rámci neho chce poslanecký zbor mesta požiadať o to, aby stiahli uznesenie, ktorým ho zaviazali k doplateniu ostatku podielových daní.

Babušík rešpektuje rozhodnutie prokuratúry

Starosta mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a mestský poslanec Dominik Babušík pre agentúru SITA poukázal na to, že prokuratúra vo svojom rozhodnutí konštatovala, že nemá právomoc preskúmať poniektoré náležitosti. Podotkol, že rešpektuje rozhodnutie prokuratúry, no primátorov krok nepovažuje za správny.

„My sami, poslanci, sme mu dali právomoc presúvať desať percent medzi položkami. Nikto z nás neočakával, že to bude do istej miery „zneužité“, takže určite sa na najbližšom stretnutí budeme musieť pozrieť na to, aby sme takúto možnosť primátorovi vzali,“ uviedol.

Vysvetlil tiež, že túto možnosť primátor má z toho dôvodu, aby nebolo mestské zastupiteľstvo nútené zasadať i kvôli menším položkám a primátor o nich mohol rozhodovať sám. „Túto právomoc zneužil proti nám,“ myslí si Babušík.

Na margo uznesenia, ktorým poslanci Polačeka zaviazali k doplateniu sumy 1,4 milióna eur Babušík dodal, že poslanci zastupiteľstva prelomili primátorovo veto, a teda predmetné uznesenie je platné i bez jeho podpisu.

Správa hlavného kontrolóra

Agentúre SITA dal do pozornosti i správu Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice k prevereniu podnetov od starostov ohľadom nevyplatenia podielových daní, kde sa uvádza, že podľa tohto útvaru primátor rozpočtovým opatrením prekročil svoju právomoc.

Konanie Polačeka podľa neho zhoršilo ekonomickú situáciu niektorých mestských častí a viedlo k tomu, že v roku 2024 nebudú schopné naplno plniť svoje samosprávne funkcie. Hlavný kontrolór tiež konštatoval, že dôsledkom je i zníženie dôvery obyvateľstva mesta v riadne fungovanie samosprávy.

Lörinc sa nestotožňuje s rozhodnutím

Ďalší z mestských poslancov a starosta mestskej časti KVP Ladislav Lörinc sa na sociálnej sieti tiež vyjadril, že rozhodnutie prokuratúry berie na vedomie, zdôraznil, že mu neprináleží hodnotiť ho, hoci sa s ním nestotožňuje.

„Pripomínam, že stále prebieha ďalšie konanie vo veci nášho podania na Okresnú prokuratúru a konanie vo veci nášho podania na OS so sídlom v Banskej Bystrici. Z Banskej Bystrice máme avízo, že celá záležitosť bola presunutá na Mestský súd v Košiciach, ktorý je vecne príslušný,“ napísal.

Cítia sa podvedení

Dodal, že podľa jeho názoru má daná záležitosť právny i ľudský rozmer, pričom v právnej rovine očakávajú rozhodnutie príslušných orgánov.

„V ľudskej rovine sa cítime podvedení a oklamaní krátením už vynaložených povinných výdavkov 2 dni pred ukončením rozpočtového roka,“ uviedol.