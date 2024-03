Košice plánujú spolu s charitatívnymi organizáciami navýšiť kapacity sociálneho bývania

Mesto Košice spolu s charitatívnymi organizáciami navyšuje kapacity sociálneho bývania. Pol tucta takzvaných hybridných bytov (byty v domoch so zmiešaným vlastníctvom, pozn. SITA) bude prenajatých Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Ďalšie pozemky a budovy na Kórejskej ulici budú vypožičané Arcidiecéznej charite Košice, čím by mohlo vzniknúť ďalších päť bytov pre rodiny s deťmi. Oba kroky na svojom nedávnom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo. Sociálne bývanie je určené rodinám, ktoré nemajú prostriedky na to, aby si zadovážili vlastné bývanie, prípadne prenájom.

Počet rodín stále stúpa

„Uvedomujeme si, aká ťažká je u nás situácia v tejto oblasti. Stúpa počet rodín v núdzi aj jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc a každému, žiaľ, nevieme vyhovieť. Úsmev ako dar a Arcidiecézna charita nás oslovili, či by bolo možné pomôcť s týmito ich projektmi,“ priblížila predkladateľka návrhu a košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová.

Malometrážne hybridné byty majú výmeru 19 až 22 metrov štvorcových. Sú vlastníctvom mesta a nachádzajú sa v mestských častiach Západ a Sever.

Hrozba straty bývania

„Spoločnosť Úsmev ako dar ich dostane do prenájmu na 15 rokov. Na vlastné náklady ich zrekonštruujú a v spolupráci s mestom ich prenajmú ľuďom s trvalým pobytom v Košiciach, ktorí sú ohrození stratou bývania,“ avizuje mesto. Šéf Úsmevu ako dar pre východné Slovensko Rado Dráb informoval, že dokážu získať externé zdroje na túto rekonštrukciu.

„Predpokladáme, že po zvládnutí všetkých stavebných prác a administratívnych záležitostí by ešte v tomto roku mohli byť tieto byty ponúknuté rodinám v núdzi,“ vraví Gurbáľová.

Rekonštrukcia nevyužívaných bytov

Ako uviedla samospráva, postupne rekonštruujú nevyužívané hybridné byty, za posledných sedem rokov dala do užívania viac ako 40 bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom. Vďaka výpožicke budov a pozemkov na Kórejskej ulici pre Arcidiecéznu charitu Košice by mohlo nájsť bývanie ďalších päť či šesť rodín.

„Nehnuteľnosť v mestskej časti Juh vrátilo do správy mesta Košice v závere minulého roka Centrum voľného času po tom, čo zrušilo aj posledné dva svoje krúžky a presunulo ich do iných priestorov,“ vysvetľuje mesto a dodáva, že budova je v dlhodobo nevyhovujúcom stave, má navlhnuté múry.

„Keďže jej členenie nebolo vhodné pre výchovno-vzdelávací proces a mesto by muselo investovať obrovské finančné zdroje do jej rekonštrukcie, našlo sa riešenie v podobe poskytovania sociálnych služieb pre matky s deťmi. Bude to po dobu troch rokov s možnosťou dohodnúť si túto výpožičku opakovane,“ uviedla samospráva. Arcidiecézna charita Košice si budovu aj prostredníctvom externých zdrojov zrekonštruuje.