Mestské zastupiteľstvo v Košiciach opätovne schválilo zmenu rokovacieho poriadku či doplatenie podielových daní pre mestské časti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach opätovne schválilo viaceré uznesenia z februárového mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) nepodpísal. Predmetný bod do programu rokovania nechal zaradiť poslanec Ladislav Lörinc (Košický klub).

Zastupiteľstvo od primátora požadovalo predloženie informácií

Poslanec v rámci daného bodu opätovne predložil uznesenie, v rámci ktorého zastupiteľstvo požadovalo od primátora predloženie informácií o stave strategických projektov mesta Košice za rok 2023. Ide napríklad o projekt Slaneckej cesty, prestavbu plavárne na národné olympijské centrum či projekt vstupnej časti Verejného cintorína.

Polaček nepodpísanie zdôvodnil zvýšenou administratívno-personálnou záťažou pre mesto, rovnako argumentoval aj nezákonnosťou uznesenia, z dôvodu, že „v rámci rozsahu informácií požadovaných ku každému projektu sú uvedené aj informácie obsahujúce osobné údaje, ktoré mesto nie je oprávnené poskytnúť“.

Zmeny rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva

Poslanci rovnako prekonali aj primátorov nesúhlas v prípade uznesenia, ktoré mení Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Vo februári sa mestskí poslanci uzniesli napríklad na tom, že by sa mestské zastupiteľstvo malo schádzať každé dva mesiace.

„Zmena rokovacieho poriadku je pre mesto zjavne nevýhodná, pretože ak mali byť naplánované zasadnutia mestského zastupiteľstva každé dva mesiace, jedno zo zasadnutí by bolo naplánované v mesiaci júl alebo august, čo sú mesiace, kedy je obtiažne zabezpečiť dostatočnú prítomnosť poslancov, a teda už teraz možno pochybovať o efektivite takéhoto termínu,“ píše sa v zdôvodnení.

Lörinc pri opätovnom predložení uznesenia namietol, že harmonogram zastupiteľstiev je vopred daný a poslanci sú schopní naplánovať si čas. Rovnako poukázal aj na iné samosprávy, ktoré sa schádzajú aj počas leta.

Schválili aj doplatenie podielových daní pre mestské časti

Poslanci opätovne schválili aj doplatenie podielových daní pre mestské časti, v ktorom poslanci zaviazali primátora, aby doplatil mestským častiam podielové dane za posledné mesiace roka 2023. Uznesenie schválili ešte na sklonku minulého roka, Polaček ho vtedy podpísal, no podielové dane im nedoplatil. Viacerí starostovia podali podnet na prokuratúru.

Primátor v odôvodnení uviedol, že nároky mestských častí na vyplatenie podielových daní boli v minulom roku uspokojené v plnom rozsahu. Rovnako poukázal aj na to, že mestské časti dostali približne 6,6 milióna eur v rámci programu Fast care.

„Zníženie ich podielu na výnose z daní fyzických osôb o 1 411 100 eur bol nielen legitímny krok, ale aj krok hospodárny a efektívny, ktorý zároveň neohrozil fungovanie mestských častí, keďže na výkon ich samosprávnych funkcií mali v roku 2023 k dispozícii aj po znížení podielu na výnose z daní fyzických osôb o 5 190 300 viac, ako bol pôvodný predpoklad,“ píše sa v odôvodnení s tým, že vysoké úverové zaťaženie mesta by tým vzrástlo. Polaček na aktuálnom mestskom zastupiteľstve argumentoval tým, že by mali nechať pracovať príslušné orgány, teda prokuratúru a súdy, a položil otázku, čo by sa stalo, ak by rozhodli v prospech mesta.