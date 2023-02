Primátor Bročka pripomenul dôležitosť vzťahu politických strán k samosprávam. Sme len chudobní príbuzní V4, tvrdí

Primátor Trnavy Peter Bročka sa ani pred tohtoročnými parlamentnými voľbami nechystá vstúpiť do veľkej politiky. Ľuďom však bude odporúčať, aby pred voľbami zvažovali to, akým spôsobom sa politické strany správajú k samosprávam a ich financovaniu.

„Aby bolo vopred jasné, či strana podporuje zlepšenie financovania samospráv, aby sme mohli sprístupniť oveľa viac služieb našim obyvateľom. Aby naše deti mohli chodiť do lepších škôl, aby sme mohli lepšie športovať, aby starší ľudia mali dostupnejšiu sociálne služby,“ povedal Bročka. Dodal, že doterajšia vláda nejaké opatrenia urobila, ale samosprávam nepomohla.

„Stačí sa pozrieť do Českej republiky, koľko majú tam mestá peňazí od štátu, aby tam mohli robiť väčšie projekty. My sme naozaj iba chudobní príbuzní v celej V4 a už to nikoho z mojich kolegov nebaví,“ dodal Bročka. Peter Bročka (nezávislý) je primátorom Trnavy už tretie volebné obdobie. Vstup do veľkej politiky od začiatku pôsobenia v samospráve odmieta.