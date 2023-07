Prigožin sa stretol s predstaviteľmi Stredoafrickej republiky, s Putinom sa zúčastnili na samite lídrov afrických krajín

Mecenáš žoldnierskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý minulý mesiac uskutočnil krátku vzburu voči Kremľu, sa objavil na štvrtkovom samite s lídrami afrických krajín, na ktorom sa zúčastnil aj ruský vodca Vladimir Putin. Referuje o tom web news.sky.com.

Špekulácie o mieste pobytu

Miesto pobytu Prigožina bolo po spomenutej vzbure predmetom mnohých špekulácií. Šuškalo sa o jeho odchode do Bieloruska, kde sa už premiestnili tisícky bojovníkov z Wagnerovej skupiny. Minulý týždeň sa zasa šírili správy, že bol na stretnutí s Putinom.

Dmitrij Syty, ktorý riadi tzv. Ruský dom v hlavnom meste Stredoafrickej republiky Bangui, zverejnil na Facebooku zábery, na ktorých si Prigožin v civilnom oblečení s úsmevom podáva ruku s predstaviteľom tejto africkej krajiny v petrohradskom hoteli.

Stretnutie s africkými predstaviteľmi

Existuje síce možnosť, že záber vznikol ešte skôr, ale ako pripomína web news.sky.com, dávalo by to zmysel, ak by sa Prigožin stretol v Rusku s africkými predstaviteľmi, keďže wagnerovci majú na „čiernom kontinente“ naďalej mnoho aktivít.

Wagnerovci napríklad dostali na starosť zaistenie bezpečnosti počas víkendového referenda v Stredoafrickej republike, počas ktorého sa očakáva novelizácia ústavy, čo by súčasnému prezidentovi Faustinovi-Archangeovi Touadérovi umožnilo udržať sa dlhšie pri moci.

Britský parlamentný výbor pre zahraničné veci (FAC) tento týždeň skonštatoval, že wagnerovci mali vojenské aktivity vo viacerých afrických štátoch – okrem Stredoafrickej republiky taktiež v Sudáne, Líbyi, Mozambiku či Mali.