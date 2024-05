Teplo v hale? Iba blbé výhovorky. Slováci tým ukazujú, že na to nemajú, kritizuje ich česká legenda

Bývalý československý hokejový reprezentant a v súčasnosti expert televízie Nova Pavel Richter si myslí, že slovenskí reprezentanti len siahajú po výhovorkách, keď sa sťažujú na teplo v ostravskej aréne počas duelov majstrovstiev sveta.

„Teplo je všade. Keď sú štadióny plné, tak je teplo a sú to blbé výhovorky. Keď sa budú Slováci takto vyhovárať, tak na seba hádžu to, že na to nemajú. Na ľad sa môžu sťažovať všetci, ale sťažujú sa iba oni,“ uviedol Richter v programe TN Live.

Sťažovali sa aj Švédi

Na teplo a s ním spojený menej kvalitný ľad v ostravskej aréne sa však sťažovali po pondelkovom súboji proti Francúzom aj hokejisti Švédska.

„Je tam extrémne teplo. Nikdy som nič podobné nezažil, pričom hrávam hokej na Floride. Je to najhorúcejšia hokejová aréna, v akej som hral. Každý zápas strácate 5 až 7 kilogramov,“ citoval Hedmana na platforme X novinár Tomáš Prokop z denníka Šport.

Brankár Lotyšska Kristers Gudlevskis musel ísť po nedeľňajšom dueli proti Slovensku totálne vyčerpaný na infúziu a na vyšetrenie do nemocnice. Neúnosná únava a s ňou spojené kŕče stáli tiež za kolapsom poľského gólmana Tomáš Fučíka, ktorý takisto skončil v nemocnici. Po súboji s Lotyšskom trápili kŕče aj slovenského reprezentanta Martina Pospíšila.

Mokré rukavice v piatej minúte

„Podmienky sú tu hrozné, niekto by sa na to mal pozrieť,“ uviedol 20-ročný slovenský obranca Šimon Nemec po nedeľňajšom súboji a doplnil: „Nie sme roboti. Je tu také teplo, že už v piatej minúte máme mokré rukavice a nedá sa vystreliť. V podstate nemáme puk pod kontrolou. Už pri rozcvičke je veľké teplo, v šatni tiež. Zažívam to prvýkrát, kompetentné osoby by sa mali na to zamerať.“

Legenda pražskej Sparty Richter tiež dodal, že Slovákov by si prial v pozícii štvrťfinálového súpera. „Budeme patriť k najlepším tímom, ale musíme prejsť cez štvrťfinále. Bude to obrovský zápas, budeme hrať v Prahe, ale je dôležité, že nebudeme hrať so Švédskom. Je ťažké im dať gól a majú asi 17 hráčov z NHL. Ja by som si prial Nemecko alebo Slovensko,“ dodal 69-ročný hokejový expert pre TV Nova.